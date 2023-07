Amazon Prime warnte vor "Gewalt und Alkohol" in Pumuckl – es folgte ein Fan-Aufschrei und die einzig richtige Reaktion

Meister Eder und sein Pumuckl zählt zu den bekanntesten deutschen Kinderserien. Amazon Prime waren aber einige Folgen zu brutal für Kinder, so schien es. Fans konnten darüber nur lachen.

Amazon Prime gibt peinlichen Pumuckl-Fehler zu – nach Empörung der Fans

Meister Eder und sein Pumuckl verdirbt Kinder mit Suchtmitteln und Gewalt. So urteilte zumindest Amazon Prime Video kürzlich und

Wie ein Fan auf Facebook enthüllte, konnte er Pumuckl seinen Kindern nicht zeigen: Die von Prime Video als ab 12 eingestufte Serie wurde auf den altersbeschränkten Accounts seiner Kinder nicht angezeigt. Grund für die Einschätzung war offenbar "Rauchen und Gewalt". Der Bericht sorgte bei Fans für Heiterkeit, aber auch Empörung.

Facebook/BR Screenshot der Amazon-Seite von Pumuckl

"Lächerlich, gar keine Beschränkung" forderte etwa ein Fan in den Facebook-Kommentaren. "Meine Kinder schauen Pumuckl von klein auf und haben definitiv keinen Schaden davon", beteuerte ein anderer. Und ein weiterer machte sich über die überzogene Einstufung lustig, indem er schreibt: "Ganz klar FSK 18".

Wie Amazon auf den Fehler reagierte

Die Facebook-Nachricht wurde in der Folge von diversen Medienseiten aufgegriffen. Der BR stellte bei Prime eine offizielle ab 12-Einstufung wegen "Gewalt, Alkoholkonsum und Rauchen" fest, die der Streamer aber auf Nachfrage zum Versehen erklärte. Kurze Zeit später waren alle Folgen ab 0 freigeben, wie bei der FSK beispielsweise auch der Kinofilm Pumuckl und sein Zirkusabenteuer.

Prime übernimmt in den allermeisten Fällen die Altersfreigabe der FSK, kann diese aber in Einzelfällen auch modifizieren. Was genau hier schiefgelaufen ist, ist nicht bekannt.

