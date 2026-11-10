Amazon wollte das neue Game of Thrones und bekam einen massiven Fantasy-Flop: 5 Jahre später ist diese Serie fast vergessen

Wer das neue Game of Thrones werden will, tritt in große Fußstapfen: Und so wurde Amazons großes Fantasy-Epos Das Rad der Zeit nach drei Staffeln wieder abgesetzt und vergessen.

Mit dem Ende von Game of Thrones entstand ein großes Loch für Fantasy-Fans. Während die einen mit der Frage rangen, ob das kontroverse Finale Game of Thrones für immer ruiniert hat (unsere Redaktion sagt übrigens: nein), suchten andere nach einem würdigen Ersatz – und fanden bei Amazon neue Hoffnung. Mit Das Rad der Zeit produzierte der Streaming-Anbieter ein bombastisches Fantasy-Epos, das vor fünf Jahren im November 2021 startete – über das aber heute kaum noch jemand redet. Wir gehen für euch auf Spurensuche.

So hoffnungsvoll startete die Fantasyserie Das Rad der Zeit

Das Rad der Zeit orientiert sich an der gleichnamigen Buchreihe, die 1990 von Robert Jordan begründet wurde. Der Autor verfasste zu Lebzeiten elf Bände, die nach seinem Tod um weitere drei Ausgaben ergänzt wurden. Diese hatte Jordan bereits begonnen, sie wurden aber vom Schriftsteller Brandon Sanderson fertiggestellt.

Jennifer Salke, die seit 2018 Leiterin der MGM Amazon Studios war, erbte von ihrem Vorgänger nicht nur den Milliarden-Deal um die Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, sondern erwarb zusätzlich auch die Rechte für eine Verfilmung der Das Rad der Zeit-Reihe. Ein erfolgreicher Game of Thrones-Nachfolger wäre ein echter Wettbewerbsvorteil im Wettrennen mit Netflix, Disney+ und Co gewesen, die sich ab den späten 2010ern einen Kampf um Marktführerschaft, Werbeanteile und Abos lieferten.

Das Rad der Zeit - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Buchreihe schien hierfür der ideale Kandidat zu sein: Eine riesige, komplexe Fantasywelt mit genug Material für zig Staffeln, die auf über 90 Millionen verkaufte Buch-Exemplare und eine etablierte internationale Fangemeinde zugreift. Die Rechte für die Verfilmung hatten zuvor bereits mehrmals die Hände gewechselt. Warum also musste Das Rad der Zeit dennoch scheitern?

Aufstieg und Fall: So scheiterte Amazons Game of Thrones-Ersatz

Für Das Rad der Zeit wurde nicht gespart. Amazon erbaute 2019 in Prag sogar ein eigenes Produktionszentrum für Kostüme und Kulissen, um die Vielzahl an Landschaften, Städten und Kulturen darstellen zu können. Mit Rosamund Pike wurde eine bekannte Schauspielerin rekrutiert, die die Hauptrolle der Moiraine Damodred übernahm. Die 2021 erschienene erste Staffel kostete laut dem Daily Express damit bereits über 10 Millionen US-Dollar pro Episode.

Die Mühe schien sich zunächst auszuzahlen: Staffel 1 fuhr solide Kritiken ein und wurde weltweit viel gesehen. Mit jeder neuen kostspieligen Staffel, die Amazon bestellte, verschlechterten sich jedoch die Zuschauerzahlen – so konnte Staffel 3 2025 auf Rotten Tomatoes zwar ein Kritiker-Rating von 98% einfahren, verschwand aber schon nach kurzer Zeit wieder aus den Amazon-Charts.

Dazu kamen inhaltliche Hürden: Für die Erzählung der komplexen Geschichte mussten Figuren zusammengelegt, Handlungsstränge gekürzt und viele verschiedene Geschichten auf einmal erzählt werden. Das stieß gerade bei einigen Fans der Bücher auf Kritik. Am Ende stand der Erfolg der Serie wohl in keinem wirtschaftlichen Verhältnis mehr zu der unfassbar kostspieligen Produktion: Und mit der Entlassung von Jennifer Salke wurde auch Das Rad der Zeit offiziell nach Staffel 3 abgesetzt.

Warum musste Amazons Fantasy-Epos scheitern?

Das Rad der Zeit lieferte uns vielschichtige, queere Charaktere, komplexe Handlungsstränge und bombastische Bilder. Viele Fans beschwerten sich über die Amazon-Absetzung und bewiesen ihre Treue: Am Ende des Tages spiegelten sich diese Stimmen aber wohl nicht genügend in den harten Zahlen wider.

Die Streaming-Landschaft hat sich zwischen 2018 und 2025 maßgeblich verändert. Anstatt teure Langzeit-Projekte zu planen, setzen Streamingdienste vermehrt auf schnelle Erfolge und wirtschaftlichen Gewinn. Am Ende ist Das Rad der Zeit also vor allem Opfer seiner Umstände geworden – und blickt mit einem bis heute ungelösten Cliffhanger auf ein tragisches Andenken zurück.