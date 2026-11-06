Offiziell: So setzt Amazon das The Terminal List-Universum mit Chris Pratt fort

In den Amazon-Charts dominiert die neue Staffel von The Terminal List durchgehend. Hier erfahrt ihr, welcher konkrete Schritt für die Zukunft der Serie mit Chris Pratt jetzt getroffen wurde.

Vier Jahre mussten Fans auf die neue Staffel des Amazon Prime-Hits The Terminal List - Die Abschussliste warten, ehe die Actionserie mit Chris Pratt vor wenigen Wochen bei dem Streamer mit neuen Folgen fortgesetzt wurde. Immerhin wurden alle acht Folgen von Season 2 auf einen Schlag veröffentlicht, was wohl auch die dauerhafte Dominanz des Hits in der Top 10 von Prime erklärt.

Bis jetzt wurden Fans der Serie jedoch im Unklaren darüber gelassen, wie die Zukunft von The Terminal List aussieht und ob auch Staffel 3 kommt. Jetzt gibt es eine mehr oder weniger eindeutige Antwort.

Amazon setzt The Terminal List mit neuer Adaption der Vorlage fort

Eine 3. Staffel der Serie wurde von Amazon Prime noch immer nicht konkret in Auftrag gegeben. Dafür meldet Deadline jetzt aber, dass der Konzern offiziell ein weiteres Buch aus der Vorlagenreihe von Autor Jack Carr adaptieren wird.

Dabei handelt es sich um den Roman Savage Son, der den dritten Teil in der The Terminal List-Reihe markiert. Es wäre also der ideale Stoff für Season 3 der Serienadaption. Bis jetzt ist aber nicht konkret bekannt, ob der Streamer damit die Hauptserie fortsetzt oder Bein neues Spin-off wie zuletzt The Terminal List: Dark Wolf plant.

Der Savage Son-Roman schickt Ex-Navy-SEAL James Reece auf seine bisher gefährlichste und persönlichste Mission. Diesmal hat ein verräterischer CIA-Agent Unterschlupf bei der russischen Mafia gefunden und plant, den Protagonisten zu töten. Währenddessen erholt sich Reece in der Wildnis Montanas von einer Gehirnoperation, bis er erfährt, dass die US-Regierung vom russischen Geheimdienst unterwandert wurde. Mit einem Team aus ehemaligen Soldat:innen bleibt ihm nur noch der Angriff nach vorne.

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Wann geht The Terminal List bei Amazon Prime weiter?

Egal, ob Savage Son dann Staffel 3 von The Terminal List wird oder ein neuer Ableger, auf neue Folgen des Prime-Hits werden sich Fans noch eine ganze Weile gedulden müssen. Da die Produktion dazu frühestens 2027 beginnen wird, rechnen wir nicht vor Mitte 2028 mit einem Start bei Prime.

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.