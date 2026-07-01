Amazon und Elon Musk wollen nicht, dass ihr diesen KI-Film mit Andrew Garfield seht: Jetzt kommt er doch noch heraus

Top-Regisseur Luca Guadagnino hat einen Film über das KI-Unternehmen OpenAI gedreht, den Amazon infolge geschäftlicher Verstrickungen wie eine heiße Kartoffel fallen ließ. Nun hat sich ein neuer Vertrieb gefunden.

Stellt euch vor, Sony hätte damals den zeitgeistigen Film The Social Network von David Fincher fallengelassen, weil man hinter den Kulissen einen Deal mit Mark Zuckerberg und Facebook eingegangen ist. Ein vergleichbarer Skandal scheint jetzt tatsächlich im Fall von Luca Guadagninos OpenAI-Film Artificial über Geschäftsführer Sam Altman (Andrew Garfield) über die Bühne gegangen zu sein: Amazon MGM ließ seinen Film im Juni nach einem 50 Millionen-Dollar-Deal mit dem KI-Unternehmen fallen, obwohl er längst im Kasten war. Weitergehen, Filmfans – hier gibt es nichts zu sehen.

Komplett in den Hollywood-Giftschrank ließ sich der Film von Kritikerliebling Guadagnino (Challengers, Queer) aber nicht verbannen.

Luca Guadagninos kritischer KI-Mogul-Film Artificial hat eine neue Heimat gefunden

Artificial spielt im Jahr 2023, als das KI-Unternehmen OpenAI seinen CEO Sam Altman innerhalb von nur wenigen Tagen feuerte und dann wieder einstellte. Es hatte Bedenken zu seinem Umgang mit technischer Sicherheit und Missbrauchsanschuldigungen gegeben. Der Vorfall und der daraus resultierende Fallout waren so weitreichend, dass es darüber sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel gibt.

Und während die US-amerikanische Traumfabrik sich immer mehr mit KI-Unternehmen verbandelt, haben laut Hollywood Reporter bereits Warner, Netflix und weitere abgelehnt, als es darum ging, Artificial von Amazon zu übernehmen. Ratet mal, warum? "Politische Bedenken" sollen unter anderem als Grund genannt worden sein. Nachdem immerhin MUBI Interesse bekundet hatte, ist der Zuschlag jetzt an den Indie-Vertrieb Neon gegangen – laut Deadline für 40 Millionen US-Dollar. Über diesen soll der Film nun relativ zeitig erscheinen, so dass er sich noch für das diesjährige Oscar-Rennen qualifiziert.

Weitere Rollen im OpenAI-Film haben Ike Barinholtz als Mitgründer Elon Musk, Monica Barbaro als Mira Murati und Yura Borisov als Ilya Sutskever.

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Wofür kennt man das Indie-Unternehmen Neon?

Neon öffnete seine Pforten 2017 und begann sein Geschäft mit dem schwarzhumorigen Kaiju-Drama Colossal. Seitdem brachte das Unternehmen Award-Magneten wie Parasite, Anatomie eines Falls und Anora sowie erfolgreiche Horrorfilme wie Longlegs heraus. Ein zeitlich relevanter Film über das Reizthema KI, von einem der besten Regisseure dieser Generation, passt da gut ins Repertoire.

Luca Guadagnino ist übrigens längst mit neuen Projekten beschäftigt. So inszeniert er aktuell Colin Farrell im KriegsfilmSgt. Rock, bereitet die Romanze Camere separate mit Léa Seydoux vor und hat auch das Remake von American Psycho in seiner Zukunft.