Amazon und Netflix haben sie gerade verloren: Die größte Fantasy-Reihe aller Zeiten hat ein neues Zuhause

Passend zur neuen Serie wird auch die gleichnamige Filmreihe eines Fantasy-Massenphänomens bei diesem neuen Streaming-Dienst exklusiv erscheinen.

In den letzten Jahren waren die Harry Potter-Filme über den Herbst und Winter meistens bei Netflix und Amazon Prime Video streambar. Inzwischen ist das Angebot ausgelaufen, denn die Reihe wird in Zukunft beim hauseigenen neuen Streaming-Dienst HBO Max exklusiv verfügbar sein. An sich ist der Streamer noch nicht einmal neu, in den USA gibt es ihn schon seit 2020. Kürzlich ist der Service auch bei uns gestartet. Und das hat Auswirkungen für alle Potter-Fans.

Ein weiteres Studio mit eigenem Streaming-Dienst – das neue Zuhause für Harry Potter ist HBO Max

Wie schon Disney und Paramount hat Warner Bros. also auch einen eigenen Streaming-Dienst. Damit gibt es einen weiteren Anbieter und noch mehr Optionen für die Kundschaft. Da Warner die Rechte an Harry Potter hält, werden ab Start des Streamers zum 13. Januar 2026 alle Filme dort zu finden sein.

Auch die neue Harry Potter Serie, die 2027 kommen wird, wird ihr Zuhause bei HBO Max haben. Über die Serie ist bereits einiges bekannt. Darunter auch, welche Stars die Figuren verkörpern werden. Bis die neue Serie erscheint, vergeht allerdings noch mindestens ein ganzes Jahr, in dem HBO Max Fuß fassen kann. Bis dahin lockt der Streamer mit einem breiten Angebot.

Diese Blockbuster-Filme und -Serien könnt ihr bereits zum Start von HBO Max genießen

Wer sich überlegt, dem neuen Streaming-Dienst eine Chance zu geben, lässt sich womöglich von den Angeboten überzeugen. Selbstverständlich werden bereits zum Start alle bisherigen Harry Potter-Filme abrufbar sein. Ferner hält Warner noch zahlreiche weitere Markenrechte, was ein breites Angebot zulässt.

Mehr Fantasy bietet zum Beispiel das Game of Thrones-Universum. Die Hauptserie sowie das Spin-Off House of the Dragon sind selbstverständlich auch hier zu finden. Zusätzlich startet mit A Knight of the Seven Kingdoms gleich eine neue, exklusive Serie im GOT-Universum.

Ähnlich wie es Marvel bei Disney gemacht hat, haben die DC-Filme und -Serien auch eine Heimat bei Warner gefunden. Damit können auch die neuen DCU-Werke wie Superman von James Gunn ebenso wie das bereits beendete DCEU abgerufen werden.

Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Marken, die Warner mitbringt. Und wie alle anderen Streaming-Dienste wird HBO Max nicht nur auf bestehende Marken setzen, sondern auch Eigenproduktionen antreiben. Mit dem Start in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz wird es natürlich auch deutschsprachige Produktionen geben.

Preisllich orientiert sich HBO Max an gängigen Modellen der Konkurrenz. So gibt es ein Basis-Abo mit Werbung für 5,99 € im Monat, sowie teurere Modelle mit jeweils 11,99 € und 16,99 € im Monat.

