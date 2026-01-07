Amazon verfilmt eine der größten Abenteuer-Reihen neu – und enthüllt gewaltigen Cast mit Stars aus Harry Potter und Avatar

Amazon verfilmt mit Tomb Raider eines der beliebtesten Abenteuer-Franchises überhaupt. Jetzt steht der Hauptcast fest, zu dem Stars aus Avatar, Harry Potter und House of the Dragon gehören.

Wenn irgendwer Indiana Jones Konkurrenz macht, ist es Lara Croft. Die Heldin der Tomb Raider-Videospielreihe schaffte es bereits dreimal ins Kino – verkörpert von Angelina Jolie und Alicia Vikander. Bald soll eine Tomb Raider-Serie von Amazon Prime Video kommen, die Sophie Turner in der Hauptrolle zeigt. Und jetzt bekommt sie Gesellschaft: Weitere Stars für das Abenteuer-Spektakel stehen fest – ihr kennt sie unter anderem aus Avatar - Aufbruch nach Pandora, House of the Dragon und der Harry Potter-Reihe.

Amazon besetzt Tomb Raider-Rollen mit Avatar-Star und Harry Potter-Fiesling

Amazon Prime Video hat in einer Pressemitteilung weite Teile des Casts bekannt gegeben, in dem sich einige große Namen tummeln. Auch die Rollen der einzelnen Stars sind in vielen Fällen bekannt. Ihre Beschreibungen entstammen der offiziellen Amazon-Mitteilung:

Sigourney Weaver (Avatar) spielt Evelyn Wallis, "eine mysteriöse, sehr erfolgreiche Frau, die Laras Talente gerne ausnutzt." Über ihre Verhandlungen um die Rolle wurde zuvor bereits berichtet.

Über ihre Verhandlungen um die Rolle wurde zuvor bereits berichtet. Jason Isaacs (Lucius Malfoy aus den Harry Potter-Filmen) spielt Laras Onkel Atlas DeMornay

Bill Paterson (House of the Dragon) spielt Winston, den langjährigen Butler der Familie Croft

Martin Bobb-Semple (Pandora), spielt Zip, Laras Tech-Spezialist und Freund.

Jack Bannon (Pennyworth) spielt Gerry, "Laras Pilot und Snack-Sammler".

John Heffernan (Official Secrets) spielt David, " einen überarbeiteten Mitarbeiter der Regierung, der sich plötzlich in Laras ungewöhnlicher Welt wiederfindet".

Celia Imrie (Highlander) spielt Francine, die "für die Förderung beim Britischen Museum zuständig ist, sich aber eher mit Geldmitteln und Champagner beschäftigt".

Paterson Joseph (The Beach) spielt Thomas Warner, "einen erfahrenen Regierungsmitarbeiter, der ein gewaltiges Chaos bereinigen soll".

Sasha Luss (Valerian) spielt Sasha, "eine erbitterte, zutiefst kompetitive neue Gegenspielerin von Lara".

Juliette Motamed spielt Georgia, "eine hingebungsvolle Kuratorin des Britischen Museums, die sich dem 'korrekten' Erhalt der Geschichte verschrieben hat".

August Wittgenstein (Das Boot) spielt Lucas, "einen gesetzeslosen Grabräuber, der mit Lara eine Vergangenheit teilt – auf mehr als eine Art".

Wann kommt die Tomb Raider-Serie zu Amazon?

Wann genau die Tomb Raider-Serie mit Sophie Turner, Sigourney Weaver und Jason Isaacs erscheint, steht noch nicht fest. Wir rechnen nicht vor 2027 mit einem Streaming-Start. Produziert und geschrieben wird das neue Lara Croft-Abenteuer von Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach 5 Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?