Amazon verlängert eine seiner aktuell besten Serien um Staffel 3: Sie ist hierzulande immer noch viel zu unbekannt

Fans der genialen Amazon-Serie werden bei dieser Nachricht sicher jubeln. Alle anderen Streamenden fragen bei der Nachricht zu Staffel 3 aber wohl "Jury was?". Zu Unrecht!

Während Amazon Prime Video für große Serien wie The Boys oder Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht weltweit bekannt ist, laufen andere Highlights hierzulande immer noch unter dem Radar. Spätestens nach der Verlängerung um Staffel 3 sollten aber auch deutsche Streamende Jury Duty unbedingt auf dem Schirm haben. Denn das ungewöhnliche Format dieser Serie verbreitet viel Streaming-Freude.

Jury Duty präsentiert bald Staffel 3: Warum sich die verlängerte Amazon-Serie lohnt

Wie unter anderem Variety berichtet, geht die Erfolgsgeschichte von Jury Duty, beziehungsweise "Jury Duty präsentiert", weiter. Nachdem sie ihren Anfang zunächst bei Amazons (mittlerweile eingestellter) Gratis-mit-Werbung-Plattform Freevee nahm, kam Staffel 2 dieses Jahr zwischen dem 20. März und dem 10. April 2026 direkt zu Amazon Prime. Nun wurde Staffel 3 in Auftrag gegeben.

Die Idee hinter Jury Duty ist einfach, die Umsetzung hingegen aufwendig: Ein Zivilist wird unwissend in eine TV-Show gesteckt. Während alle Menschen um ihn herum Schauspieler:innen sind, sind allein seine Reaktionen im zunehmenden Chaos echt. In Staffel 1 fand sich ein Mann in einem (fiktiven) Gerichtsprozess wieder und musste als Teil der Geschworenen über Richtig und Falsch entscheiden. In Staffel 2 sollte ein frisch eingestellter Assistent während eines Company-Retreats die feindliche Übernahme des Familienbetriebs verhindern. Selbst wer sonst (wie ich) kein Reality-TV schaut, kann sich von der ungewöhnlichen Amazon-Serie unweigerlich einfangen und begeistern lassen.

Seht hier den Trailer zu Staffel 2 von Jury Duty:

Jury Duty Presents Company Retreat - S02 Trailer (English) HD

Hierzulande ist Jury Duty immer noch viel zu unbekannt, wie die aktuell gerade einmal 64 Bewertungen auf Moviepilot (mit einem Bewertungsschnitt von 7.2 von 10 Punkten) zeigen. International sieht das deutlich anders aus: Auf IMDb haben über 56.000 internationale Serienfans die Amazon-Show mit einer 8.2 bewertet. Bei Rotten Tomatoes glänzt die Show beim Publikum in den zwei Staffeln mit 90 bis 96 Prozent.

Staffel 1 wurde 2023 mit einem Peabody Award ausgezeichnet und sogar für mehrere Emmys nominiert (als beste Komödie sowie für die beste Comedy-Nebenrolle von Schauspieler James Marsden, der sein arrogantes Selbst in der Jury spielte).



Jury Duty ist wie eine versteckte Kamera-Situation, die beweisen will, dass Menschen das Richtige tun können. Dem zuzusehen ist spannend und herzerwärmend zugleich. Denn wenn die bisherigen Protagonisten Ronald Gladden (im Gerichtssaal) und Anthony Norman (beim Arbeitsausflug) sich in unmöglichen Situationen hinreißend menschlich verhalten, möchte man auch selbst ihrem Vorbild folgen. Abseits von derzeit vielen düsteren Thriller-Formaten, auch bei Amazon Prime, ist das eine erfrischende Botschaft.

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Wann kommt Staffel 3 von Jury Duty zu Amazon und worum geht's diesmal?

Das Thema der 3. Staffel wird logischerweise noch geheimgehalten. Denn das Serienformat von Lee Eisenberg und Gene Stupnitsky basiert auf Geheimhaltung und Amazon kann nicht riskieren, dass der nächste unwissende Star der versteckten Kamera vorher von der Sache Wind bekommt. Sicher ist deshalb nur, dass es nicht zurück auf die Geschworenenbank oder auf eine Firmenfeier geht. Die thematischen Möglichkeiten sind endlos. Vielleicht bekommen wir diesmal ja eine Frau als Protagonistin?

Über das Startdatum der 3. Staffel Jury Duty lässt sich derzeit nur spekulieren. Heimlich einen neuen, nichtsahnenden Star zu finden, kostet ebenso viel Zeit wie den neuen Ort mit versteckten Kameras vorzubereiten und einen neuen Cast mit Drehbüchern auf ihre Rollen als "echte Menschen" einzuschwören. Wir rechnen deshalb nicht vor 2027, eher 2028 mit der Rückkehr. Zwischen Staffel 1 und 2 lagen sogar drei Jahre. Spätestens 2029 sollte es also so weit sein.

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