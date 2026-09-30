Nach Schock-Absetzung: Nächste Spider-Man-Serie von Amazon will ausgerechnet eine der kontroversesten Storys umsetzen

Spider-Noir wurde nach nur einer Staffel abgesetzt. Nun soll ausgerechnet eine der kontroversesten Storylines aus den Marvel-Comics zur nächsten Amazon-Realserie werden. Erfahrt bei Moviepilot, was geplant ist.

Während Spider-Man: Brand New Day diesen Sommer sämtliche Erwartungen übertraf und zu einem der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten wurde, hatte die Amazon Prime Video-Serie Spider-Noir weniger Glück. Sie wurde nach nur einer Staffel abgesetzt – und das, obwohl sie fünf Creative-Emmys gewann und auf Rotten Tomatoes bei sowohl Kritiker:innen als auch dem Publikum auf über 90 Prozent kommt.

Laut Deadline steht nun jedoch die nächste Spider-Man-Serie kurz davor, offiziell in Auftrag gegeben zu werden. Auch sie soll ohne Peter Parker auskommen.

Amazon Prime Video will Spider-Man-Serie zur Clone Saga bestellen

Die angedachte Spider-Man-Serie von Kelvin Yu (American Born Chinese) würde sich der sogenannten Clone Saga aus den Marvel-Comics annehmen, die in den 90ern für Furore und nicht nur positive Reaktionen sorgte. In dieser geht es um einen der größten Twists der gesamten Spider-Man-Geschichte: An einer Stelle stellt sich nämlich heraus, dass der Spider-Man-Klon Ben Reilly in Wirklichkeit Peter Parker war und man jahrelang die Abenteuer des falschen Spideys mitverfolgt hatte.

Keine Sorge, der kontroverse Twist wurde wieder rückgängig gemacht und die Amazon-Serie würde die Story ohnehin sehr ändern, heißt es. Wovon sie genau handeln wird, ist aber noch nicht raus, zumal aktuell zwei Versionen der Grundstory kursieren. Die eine behauptet, man werde von den Spider-Man-Klonen Ben Reilly und Kaine Parker erzählen, die mit ihrer Identität hadern, während sie andere Spidey-Klone bekämpfen. Eine andere meint, es werde um ihre Origin-Story gehen und darum, wie sie andere Identitäten annehmen.

Sicher ist nur, dass man sich auf die zweite Hälfte der Klon-Saga aus den Comics konzentrieren will und dass es sich nicht um den von Nicolas Cage gespielten Ben aus Spider-Noir handelt. Diese Version aus den Comics war zwischenzeitlich (ebenso wie ihr Klonbruder Kaine) als Scarlet Spider bekannt.

Hinter den Kulissen zeichnen erneut Amazon MGM und Sony Pictures Television verantwortlich. Amy Pascal, Phil Lord und Christopher Miller zählen zu den Produzent:innen.

Und für Serien-Highlights, die schon kommenden Monat anstehen:

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.