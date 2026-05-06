Amazons bester Agent kehrt nach 3 Jahren aus dem Ruhestand zurück: In 2 Wochen lehrt er Reacher das Fürchten

Vor Reacher stand ein anderer Action-Held bei Amazon Prime Video an der Spitze. Nun kehrt er nach Jahren mit seinem eigenen Film aus dem Ruhestand zurück. Und zwar schon in zwei Wochen.

Wer zum Geier ist schon Reacher? Eigentlich gibt es auf Amazon Prime Video nur einen, der diese Frage stellen darf – nämlich Jack Ryan (John Krasinski), Protagonist seiner gleichnamigen Agentenserie und noch vor dem grobschlächtigen Hünen der erste Action-Held des Streamingdienstes. Nach etwa dreijähriger Pause kehrt er in Kürze mit dem Film Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War zurück.

Amazon hetzt eine Eliteeinheit auf seinen Action-Helden: Das passiert im Jack Ryan-Film

Ex-CIA-Agent Jack Ryan kann sich eigentlich nicht beklagen: Sein neuer Job in der Privatwirtschaft ist sicher und äußerst gut bezahlt. Doch dann holen ihn seine wilden Tage wieder ein: Sein ehemaliger Chef James Greer (Wendell Pierce) bedrängt ihn mit einem neuen Auftrag.

Schaut hier den Trailer zu Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War:

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War - Trailer (Deutsch) HD

Der klingt zunächst sehr klein und machbar: Ryan soll lediglich eine Zielperson treffen, doch die wird vor seinen Augen erschossen. Hinter dem Attentat steckt offenbar eine gefährliche Black Ops-Einheit namens Starling, die als Truppe von bezahlten Killern und Meistern der psychologischen Kriegsführung die USA in den Abgrund stürzen könnte. Glücklicherweise kämpft der Action-Rückkehrer nicht allein gegen sie: Ihm zur Seite steht insbesondere MI6-Agentin Emma Marlowe (Sienna Miller).

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Die Regie des Jack Ryan-Films führte Andrew Bernstein (Ozark). Neben Krasinski, Pierce und Miller ist unter anderem auch Michael Kelly als Ryans loyaler Freund Mike November vor der Kamera zu sehen.

Wann kommt Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War zu Amazon Prime Video?

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War erscheint am 20. Mai 2026 bei Amazon Prime Video. Der Film hat eine Laufzeit von 105 Minuten.