Amazons God of War-Serie wächst: Jetzt wurde einer der größten Bösewichte der Fantasy-Vorlage besetzt

Nach dem Hauptdarsteller wurde jetzt auch der Star für eine große Bösewicht-Rolle in der kommenden God of War-Serie besetzt. Bekannt wurde dieser letztes Jahr durch einen riesigen Netflix-Hit.

Nach Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht arbeitet Amazon mit der Verfilmung der beliebten God of War-Spielereihe an seinem nächsten gewaltigen Fantasy-Projekt. Zuletzt wurde verkündet, dass Sons of Anarchy-Star Ryan Hurst die Hauptrolle als Kratos verkörpern wird. Jetzt wurde auch die Besetzung für einen Bösewicht in der God of War-Serie enthüllt.

Netflix-Star wurde als God of War-Bösewicht gecastet

Wie unter anderem Deadline berichtet, wurde Max Parker als Bösewicht Heimdall in Amazons God of War-Serie besetzt. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem letztes Jahr durch seine Rolle in dem Netflix-Hit Boots. Die ebenso berührende wie lustige Coming of Age-Serie im Militär-Setting hielt sich in mehreren Ländern lange auf Platz 1 in den Charts, wurde von Netflix schließlich trotzdem nach nur einer Staffel abgesetzt.

Hier seht ihr den Star und die Figur aus der Spielevorlage:

In der God of War-Spielevorlage ist Heimdall als einer der Söhne Odins ein Wächter von Asgard. Als besondere Fähigkeit kann der Bösewicht Fähigkeiten, Absichten und Bewegungen seiner Feinde vorhersehen. Im Marvel Cinematic Universe (MCU) wurde der Charakter in den Thor-Filmen von Schauspielstar Idris Elba (Bastille Day) gespielt.

Wann startet die God of War-Serie bei Amazon Prime?

Die Dreharbeiten zu dem Fantasy-Epos sollen im März 2026 beginnen. Da anschließend noch eine aufwendige Postproduktion folgt, rechnen wir nicht vor Ende 2027 oder sogar erst Anfang 2028 mit einem Start der God of War-Serie bei Prime.

Die Story der Serie basiert auf der Vorlage God of War Ragnarök von 2018. Darin wird Kratos als Gott des Krieges wegen seiner blutigen Vergangenheit aus dem antiken Griechenland verbannt. Nach dem Tod seiner Frau Faye will er deren Asche auf dem höchsten Gipfel verstreuen. Mit seinem Sohn Atreus muss er dabei gegen verschiedene Götter und Monster kämpfen.

Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) fungiert als Showrunner, Drehbuchautor und Produzent, während Frederick E.O. Toye (Shogun) die ersten beiden God of War-Folgen inszenieren wird.

