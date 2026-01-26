Amazons größte Sci-Fi-Serie erreicht neuen Meilenstein – nur 2 andere Serien sind noch beliebter

Fallout Staffel 2 läuft mit mittlerweile sechs Folgen bei Amazon Prime Video. Der Streamer hat jetzt erstmals enthüllt, wie erfolgreich die neuen Episoden der Sci-Fi-Serie im Vergleich sind.

Fallout auf Platz 3: So erfolgreich ist die Sci-Fi-Serie bei Amazon Prime Video

Fallout Staffel 2 ist Ende 2025 bei Amazon Prime Video gestartet und unterhält viele Fans bestens . Aber wie erfolgreich ist die neue Staffel, wie schneidet sie im Vergleich zum Vorgänger ab? Nachdem der Streamer kürzlich die Fehleinschätzung als Mega-Flop aufklärte , hat er jetzt erstmals einen Vergleich veröffentlicht: Tatsächlich waren

Wie Deadline aus einem Amazon-Bericht zitiert, ist Fallout Staffel 2 unter den beliebtesten Serienstaffeln auf Amazon Prime Video auf Platz 6. So sieht die Rangfolge aus:

1. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 1

2. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2

3. Reacher Staffel 2

4. Reacher Staffel 3

5. Fallout Staffel 1

6. Fallout Staffel 2

Im Rahmen dieser Rangfolge ist Fallout gleichzeitig auch die dritterfolgreichste Serie des Streamers nach Die Ringe der Macht und Reacher. Andere Hit-Originals wie The Boys, Invincible oder Das Rad der Zeit können ihr offenbar nicht gefährlich werden. Zahlenbelege hat Amazon Prime Video allerdings nicht mitgeliefert.

Das Potenzial der Sci-Fi-Serie war bereits zuvor offensichtlich. Immerhin hat Amazon Staffel 3 längst bestellt und auch einer neuen Fallout-Serie grünes Licht gegeben. Ob der der neu eingeführte wöchentliche Rhythmus die Publikumszahlen von Staffel 1 übertrifft, bleibt allerdings abzuwarten.

Wann kommt Fallout Staffel 2 Folge 7?

Die 7. und vorletzte Folge von Fallout Staffel 2 erscheint am 28. Januar 2026 bei Amazon Prime Video. Episode 6 enthüllte einen Hollywood-Star, der dem Sci-Fi-Franchise seit Jahren die Treue hält.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.