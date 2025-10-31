Amazons größter Filmstart aller Zeiten sorgt für riesigen Rechtsstreit: Jetzt soll Teil 2 gleich doppelt kommen

Der neue Road House-Film mit Jake Gyllenhaal hat einen heftigen Rechtsstreit ausgelöst, der sich jetzt auch auf die Fortsetzungen verlagert. Stand jetzt könnten gleich zwei Fortsetzungen miteinander konkurrieren.

Letztes Jahr startete bei Amazon Prime Video mit Road House eine Neuverfilmung des gleichnamigen Kultklassikers mit Patrick Swayze in der Hauptrolle. In der Fortsetzung schlüpfte nun schlüpfte Jake Gyllenhaal in die Rolle des Türstehers. Der Film wurde zum bislang größten Hit für Amazon, welcher in einem Rechtsstreit mit dem Regisseur Doug Liman endete, der jetzt in die zweite Runde zu gehen scheint.

Durch Rechtsstreit sind nun gleich zwei Road House-Sequels in Arbeit

Der Road House-Film von Edge of Tomorrow-Regisseur Doug Liman wurde unglücklicherweise während der Übernahme von MGM durch Amazon produziert, sodass der Film wider Erwarten der Filmcrew nicht im Kino, sondern direkt auf dem Streaming-Dienst ausgestrahlt wurde. Wir haben über den damaligen Rechtsstreit im Detail berichtet. Jetzt geht der Streit jedoch weiter, da sowohl Amazon, als auch Liman inzwischen an einem weiteren Road House-Sequel arbeiten.

Deadline berichtet, dass Liman im Stillen die Rechte an einem Drehbuch von R. Lance Hill erworben hat, der bereits das Drehbuch des originalen Road House-Films geschrieben hatte. Der aktuelle Rechtsstreit findet zwischen Amazon MGM und Hill statt, da Hill die Road House-Rechte streitig gemacht werden sollen.

Wie genau sieht der Rechtsstreit zwischen Hill und Amazon MGM aus?

Hill verkaufte sein Drehbuch für Road House bei einer Auktion. Laut dem US-Urheberrecht darf ein Autor nach 35 Jahren die Rechte zu seinem Werk zurückerlangen, solange es kein Auftragswerk war. Auf dieses Recht beruft sich Hill aktuell vor Gericht. Amazon MGM behauptet hingegen, dass er das Drehbuch über seine damalige Firma und nicht als Privatperson verkauft habe, was sein Werk zu einem Auftragswerk machen würde.

Amazon arbeitet bereits an einer Fortsetzung zu dem Road House-Film von Doug Liman, in der Jake Gyllenhaal erneut die Hauptrolle übernehmen soll. Je nach Ausgang des aktuellen Rechtsstreits könnte es also sein, dass Liman bald mit dem Drehbuch von Hill der Fortsetzung seines eigenen Films in die Konkurrenz geht.

