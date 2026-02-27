Amazons große Fantasy-Hoffnung: Das erste Bild der God of War-Serie zeigt Kratos und Atreus

Die God of War-Serie von Amazon macht Fortschritte. Nach diversen Cast-Meldungen gibt es jetzt das erste Bild des zentralen Vater-Sohn-Gespanns aus der Videospielverfilmung zu sehen.

Mit der Videospieladaption God of War entwickelt Amazon für Prime Video gerade seine nächste große Fantasy-Hoffnung nach Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. In letzter Zeit wurden immer wieder neue Namen enthüllt, die zur Besetzung der epischen Fantasy-Action zählen. Jetzt wurde das erste Bild aus der God of War-Serie enthüllt.

Erstes Bild aus God of War-Serie zeigt Vater-Sohn-Gespann Kratos und Atreus

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie wurde soeben das erste Bild aus der God of War-Serie geteilt, das Ryan Hurst (Sons of Anarchy) und Callum Vinson (The Night Agent) in den Hauptrollen als Vater Kratos und Sohn Atreus zeigt. Aber seht selbst:

Die kommende Prime-Serie setzt nach den Ereignissen der jüngsten Spiele ein und folgt Kratos auf seinem Weg durch die nordische Mythologie. Gemeinsam mit Atreus will er die Asche seiner Frau Faye verstreuen. Dabei muss das Duo gegen verschiedene Götter und Monster kämpfen. Als Showrunner ist Outlander- und Battlestar Galactica-Schöpfer Ronald D. Moore für die Serie verantwortlich.

Wann startet die God of War-Serie bei Amazon Prime?

Ein konkreter Starttermin für die God of War-Serie steht noch nicht fest. Die Dreharbeiten sollen im März beginnen und bis April 2027 andauern. Da die Postproduktion bei so einer Serie aufwendig ausfällt, rechnen wir frühestens Ende 2027 oder sogar erst Anfang 2028 mit einem Prime Video-Release der God of War-Serie.

Der bisherige Cast der God of War-Serie gestaltet sich wie folgt:

Für die ersten beiden Folgen wurde Frederick E.O. Toye als Regisseur verpflichtet. Dieser inszenierte unter anderem Episoden für Shogun, The Walking Dead und Westworld. Amazon soll außerdem direkt 2 Staffeln von God of War in Auftrag gegeben haben.



