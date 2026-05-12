Amazons großes Fantasy-Epos mit mehr Drachen als Game of Thrones macht endlich Fortschritte

Vor drei Jahren hat sich Amazon die Rechte an einem gehypten Fantasy-Stoff gesichert. Jetzt wurde offiziell eine Serie für den eigenen Streaming-Dienst mit vielversprechenden Namen in Auftrag gegeben.

Mit dem ersten Band der Fourth Wing-Buchreihe von Autorin Rebecca Yarros ist 2023 ein neuer literarischer Hype entfacht worden. Amazon hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und noch im gleichen Jahr die Rechte für eine Adaption des Stoffs gesichert, in dem eine Schule mit tödlichen Methoden Drachenreiter:innen ausbildet. Während es zuletzt ruhiger um das Fantasy-Projekt geworden ist, hat Amazon jetzt offiziell eine Fourth Wing-Serie mit ersten konkreten Namen an Bord in Auftrag gegeben.

Fourth Wing-Serie kommt mit Westworld-Regisseurin von Amazon

Wie Amazon News berichtet, hat Amazon MGM Studios jetzt eine Fourth Wing-Serie bestellt. Neben Romanautorin Yarros und Schauspielstar Michael B. Jordan (Blood & Sinners) als ausführende Produzent:innen wird Meredith Averill (Locke & Key) als Showrunnerin an dem Projekt beteiligt sein. Fest steht auch schon, dass Regisseurin Lisa Joy (Westworld) die erste Episode der Romanadaption inszenieren soll.

Im ersten Band der Romanreihe wird die 20-jährige Generalstochter Violet Sorrengail von ihrer Mutter ans Basgiath War College geschickt. Hier schaffen es nach einem brutalen Auswahlverfahren nur die Stärksten und Skrupellosesten zu Drachenreiter:innen. Am Ende wird nur weniger als die Hälfte der Kadetten die Ausbildung überhaupt überleben. Neben dem gnadenlosen Training legt sich Violet schließlich auch noch mit dem Geschwaderführer Xaden an.

Bis jetzt umfasst die Fourth Wing-Reihe, die in Deutschland auch als Flammengeküsst-Saga bekannt ist, drei Bände. Insgesamt sind fünf Bände geplant. Mehr als genug Stoff also für die neue Fantasy-Serie von Amazon, die jetzt konkret in Fahrt kommt.

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Wann startet die Fourth Wing-Serie bei Amazon Prime?

Da das Fantasy-Projekt jetzt erst langsam überhaupt Form annimmt, dürfte ein Release von Fourth Wing noch weit entfernt sein. Wir rechnen nicht vor 2028 mit einem Start der Adaption.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.