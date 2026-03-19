Amazons härteste Superhelden-Serie bekommt zum dritten Mal 100 % bei Rotten Tomtatoes – selbst The Boys kann da nicht mithalten

Eine Superhelden-Serie auf Amazon Prime ist noch härter als The Boys. Das brutale Epos hat mit Staffel 4 jetzt erneut die volle Punktzahl bei Rotten Tomatoes eingeheimst. Die Kritiken sind begeistert.

Superhelden-Capes, Familienzwist, Blutfontänen: Was nach The Boys klingt, gilt ebenso für Invincible. Die extrem brutale Animationsserie von Robert Kirkman (The Walking Dead) dreht sich um den Sohn eines gefeierten Superhelden, dessen eigene Kräfte ihn immer tiefer in die Dunkelheit ziehen. Zu Staffel 4, deren erste drei Folgen jetzt erschienen sind, gibt es erste Kritiken – und sie sind absolut berauschend.

"Amazons beste Superhelden-Serie": The Boys-Konkurrent erntet extrem gute Reaktionen

Zum insgesamt dritten Mal hat eine Staffel von Invincible bei Rotten Tomatoes die volle Punktzahl von 100% erhalten. Allein die erste Staffel fällt in dieser Aufstellung zurück – mit 98%.

DiscussingFilm nennt die Serie dank Staffel 4 etwa "Amazons beste Superhelden-Serie", Zach Pope spricht von der "bisher besten Staffel". Das Franchise sei "der Goldstandard für Superhelden-Medien", erklärt GamesRadar+ .

Schaut hier den Trailer zu Invincible Staffel 4:

Staffel 2 Trailer

Die neuen Folgen scheinen sich dabei stark von ihren Vorgängern abzusetzen: "Die Action ist besser und der Wetteinsatz war noch nie so hoch", schreibt etwa FandomWire . Geek Vibes Nation spricht von Staffel 4 als "nicht nur der emotionalsten und narrativ weitreichendsten, sondern auch der brutalsten" der Serie. "Trifft mit jedem Schlag ins Schwarze", urteilt auch ScreenRant .

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Die ersten drei Folgen von Invincible Staffel 4 sind am 18. März erschienen. Alle weiteren Episoden kommen im Wochenrhythmus: Folge 4 wird etwa am 25. März veröffentlicht. Das große Finale läuft am 22. April.

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