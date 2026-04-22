Amazons James Bond-Ersatz kehrt doch noch mit Staffel 2-Trailer zurück: Das Agenten-Universum wurde zum Millionengrab

Viele haben es nicht mehr für möglich gehalten: Amazons großer James Bond-Ersatz kommt mit Staffel 2 zurück. Die extrem teure Serie hat jetzt auch einen neuen Trailer.

Für manche mag die Idee zu gut geklungen haben, um wahr zu sein: Die Avengers-Macher Joe und Anthony Russo produzieren eine unglaublich aufwendige Agentenserie für Amazon, auf die ein ganzes Universum für alle globalen James Bond-Fans folgen soll. Tatsächlich hatte Citadel vor drei Jahren genau diesen Anspruch. Jetzt gibt es den ersten Staffel 2-Trailer – doch das Universum scheint gestorben zu sein.

Schaut hier den ersten Trailer zu Citadel Staffel 2:

Citadel - S02 Trailer (Deutsch) HD

Game of Thrones-Star als James Bond-Ersatz: Das passiert in Citadel Staffel 2

Citadel Staffel 2 bringt die Top-Spione und Ex-Geliebten Mason Kane (Richard Madden) und Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) erneut zusammen. Gemeinsam mit ihrem Mentor Bernard Orlick (Stanley Tucci) stellen sie sich einer neuen Bedrohung, die unwissende Opfer als Attentäter gegen ihre Ziele hetzt.

In der Handlung der neuen Staffel werden vermutlich auch die Geschichten der Spin-offs Citadel: Honey Bunny und Citadel: Diana eine Rolle spielen. Beide gehörten zum von langer Hand geplanten Citadel-Universum, das mit der Absetzung beider Serien geplatzt zu sein scheint.

Dass Amazon die Agenten-Expansion einstweilen begrenzt hat, wird wohl auch in den horrenden Kosten des James Bond-Ersatzes begründet sein: Die Citadel-Hauptserie galt nach Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht als zweitteuerste Serie aller Zeiten (Stand 2025). Bei derart hohen Preisen müssen die Aufrufzahlen stimmen.

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Wann kommt Citadel Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Citadel Staffel 2 startet am 6. Mai 2026 bei Amazon Prime Video. Wie es mit der Serie weitergeht, wird maßgeblich vom Erfolg der neuen Episoden abhängen.

Podcast: Die 15 besten Serien im April bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.