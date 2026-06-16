Amazons knallharter Fallout-Ersatz wird noch besser: Jetzt stößt Star Wars-Legende Mark Hamill zur Sci-Fi-Serie

Diese Sci-Fi-Action-Comedy bei Amazon Prime Video geht schon bald in die 3. Staffel. Dafür erhält sie prominenten Zuwachs von Star Wars-Star Mark Hamill.

Bei Amazon Prime Video lassen aktuell gleich zwei Sci-Fi-Serien mit ihrer 3. Staffel auf sich warten, die in eine dystopische Post-Apokalypse auf Grundlage eines erfolgreichen Videospiels entführen. Denn neben Fallout dürfen sich Fans des Genres aktuell auch auf die Fortsetzung von Twisted Metal freuen, das wie die abgedrehtere und härtere Version des Kassenschlagers daherkommt.

Jetzt dürfte die Vorfreude nochmal einen neuen Zenit erreichen, denn es wurde eine absolute Sci-Fi-Legende für die 3. Staffel von Twisted Metal bestätigt.

Star Wars-Star Mark Hamill stößt zu Twisted Metal Staffel 3 bei Amazon Prime Video

Wie Brancheninsider Jeff Snider in seinem Newsletter The InSnider schreibt, wird Star Wars-Star Mark Hamill zum Cast der neuen Twisted Metal-Staffel stoßen. Auch wenn seine Rolle noch nicht offiziell bestätigt wurde, geht Snider davon aus, dass Hamill Charles Kane verkörpern wird, der als Vater von Sweet Tooth in Erscheinung tritt.

Die Figur wurde zum Ende von Staffel 2 bereits angedeutet, als Sweet Tooth angekettet hinter einem Taxi erwacht und zu seinem Vater, Charles Kane, gebracht werden soll.

Hamill komplettiert den namhaften Cast um Marvel-Star Anthony Mackie, Brooklyn Nine-Nine-Alumna Stephanie Beatriz und Anthony Carrigan (Barry) für Staffel 3. Mike Mitchell, der bisher in der Rolle von Stu zu sehen war, soll in der Fortsetzung hingegen nicht zurückkehren.

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Michael St. John Smith fungierte bei den ersten beiden Staffeln von Twisted Metal als Co-Schöpfer und Showunner, verließ die Serie jedoch vor kurzem. David Reed (The Boys) wird den Posten nun bei Staffel 3 übernehmen.

Wann kommt Twisted Metal Staffel 3 zu Amazon Prime Video?

Die 3. Staffel von Twisted Metal soll bald mit dem Dreh starten. Die Serie ist bei dem US-Streamer Peacock beheimatet, wo sie voraussichtlich 2027 zurückkehren wird. Hierzulande kommt die Serie so wie die ersten beiden Staffeln wahrscheinlich wieder in zeitlicher Nähe zu Amazon Prime Video ins Streaming-Abo.

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