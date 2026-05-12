Amazons knallhartes Thriller-Inferno mit Chris Pratt geht weiter: Staffel 2 hat endlich ein Startdatum

Amazons Thriller-Serie The Terminal List wird noch dieses Jahr fortgesetzt: Chris Pratt begibt sich bald mit Staffel 2 erneut auf den Kriegspfad.

Wer meinte, Rache sei ein Gericht, das man am besten kalt serviere, hat offenbar nie The Terminal List – Die Abschussliste mit Chris Pratt gesehen. Als Ex-Navy SEAL James Reece jagt er dort ohne Gnade alle, die mit dem Tod seiner Kameraden und seiner Familie zu tun haben. Der Amazon-Hit geht offiziell noch dieses Jahr weiter.

Wann kommt The Terminal List Staffel 2 mit Chris Pratt zu Amazon Prime Video?

Wie unter anderem Deadline berichtet, wird The Terminal List am 21. Oktober 2026 bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo fortgesetzt. Staffel 2 soll auf dem Roman Hass (im Original: True Believer) von Jack Carr basieren.

Schaut hier den Trailer zu The Terminal List Staffel 1:

The Terminal List - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

In der Romanvorlage flüchtet Reece vor der Strafverfolgung von Europa nach Mosambik und taucht auf der Farm eines Bekannten unter. Doch derweil überflutet eine Terrorwelle die westliche Welt. Schließlich kommt die CIA auf Reece zu, der die Situation wieder unter Kontrolle bringen soll. Im Gegenzug bietet man ihm eine Begnadigung an – und die medizinische Behandlung seines Tumors.

Mehr Serien-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Inwiefern sich die Amazon-Serie an Carrs Vorlage halten wird, ist bisher nicht bekannt. Auch steht nicht fest, aus welchen Rückkehrern und Neuzugängen der Cast der 2. Staffel bestehen soll.

Mehr zu Actionserien auf Amazon:

Nichtsdestotrotz werden viele Fans froh über Reeces Rückkehr sein: Auf die 2. Staffel der Hauptserie warten Fans seit mittlerweile vier Jahren. Zwischenzeitlich konnten sie sich allerdings mit dem Spin-off The Terminal List: Dark Wolf von 2025 ablenken.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.