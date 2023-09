Amazons zweiter (!) Prime Day hat endlich einen Termin: Das steckt hinter dem riesigen Schnäppchen-Event

Die Prime Deal Days stehen an. Amazons zweites großes Deal-Event 2023 verspricht noch vor dem Black Friday jede Menge Top-Angebote. Wir verraten euch, wann genau der zweite Prime Day stattfindet und wie ihr das Beste dabei rausholt.

Ein Prime Day kommt selten allein: Gemäß nach dem Motto "doppelt hält besser" veranstaltet der amerikanische Versandriese auch dieses Jahr einen zweiten Prime Day 2023. Da das erste Amazon-Schnäppchen-Event im Juli schon einige Kracher dabei hatte, erwarten wir auch für die Prime Deal Days im Oktober viele Highlights rund um Heimkino, Merch und Tech.

Deals bei Amazon Deal Zum Deal

Wann findet der zweite Prime Day 2023 statt?

Endlich wissen wir den genauen Termin: Die Prime Big Deal Days findenstatt. Ihr habt also wieder zwei volle Tage, um nach Herzenslust zu shoppen. Wie immer am Prime Day könnt ihr nur an der Aktion teilnehmen, sofern ihr einen Prime-Account habt. Seit ihr noch nicht in Besitz eines Prime-Abos, könnt ihr es

Das Prime-Abo lohnt sich nicht nur wegen der Prime Days: Ihr bekommt kostenlosen Prime-Versand auf Millionen von Produkten. Doch das eigentliche Highlight ist der Streaming-Service und Netflix-Konkurrent Amazon Prime Video *, der eine riesige Auswahl an Blockbusterfilmen und Serien bietet. Zu den aktuellen Serien-Highlights zählen Das Rad der Zeit, Citadel und The Continental: Aus der Welt von John Wick.

Prime Deal Days im Oktober: Auf diese Deals könnt ihr euch freuen

Amazon Fresh

Amazon Music Unlimited

Amazon hat bereits zweiim Gepäck: Prime-Mitglieder in München, Hamburg, Berlin und Potsdam sparen beim Kauf über. Musikliebhaber:innen können das Spotify-Pendant. Dabei bekommt ihr Zugriff auf mehr als 100 Millionen Songs und einige hochkarätige Podcasts.

Zudem können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass die hauseigenen Amazon-Geräte wieder im Angebot sein werden. Darunter zählen unter anderem:

...und die dieses Jahr neu vorgestellten Smart-TVs, die Fire TVs *. Am ersten Prime Day gab es den Fire TV 4 *, einen 4K-TV in 55 Zoll zum Wahnsinnspreis von nur 190 Euro, allerdings war das Angebot schon nach ca. 30 Min. ausverkauft. Schnell sein lohnt sich also. Achtet auch auf den Fire TV Stick 4K *, der beim ersten Prime Day zum Tiefstpreis von 22 Euro im Angebot war.

Weitere mögliche Highlights:

Zu Knallerpreisen waren im Juli auchvon Sony * und Sennheiser * zu haben, sowievon LG * und Sony *. Auch die PS5 könnte dieses Mal zu einem Spitzenpreis verfügbar sein, da sie derzeit stetig im Preis sinkt. Andere spannende Kategorien sind Brettspiele, Bluetooth-Lautsprecher, Apple-Produkte, Lego und Konsolen.

Macht euch am besten eine Einkaufsliste eurer Wunschprodukte. Das könnt ihr ganz einfach in eurem Amazon-Account erledigen. Und vergesst nicht Preise zu vergleichen. Portale wie idealo.de oder geizhals.de helfen euch, die Preise einzuordnen und so zu erkennen, ob ihr wirklich ein Schnäppchen macht oder die Preise heimlich vorher angehoben wurden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.