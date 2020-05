American Horror Story bekommt neue Serie: Ankündigung lässt Zweifel aufkommen

Der Serien-Hit American Horror Story soll ein Spin-off namens American Horror Stories bekommen. Fans sollten sich aber nicht zu früh freuen.

American Horror Story sollte in diesem Jahr Jubiläum feiern. Während die Pläne für Staffel 10 vorerst ins Wasser gefallen sind und neue Folgen womöglich erst 2021 erscheinen, machte Co-Creator Ryan Murphy nun auf Instagram eine überraschende Ankündigung.

Die Horrorserie soll ihr erste Spin-off bekommen. In den American Horror Stories werden nun folgenweise neue Anthologie-Geschichten erzählt. Aber ist die Ankündigung wirklich glaubwürdig?

American Horror Story: Ryan Murphy verwirrt Fans mit Fake-Bild

Auf Instagram teilte Murphy, der Schöpfer von Serien wie Glee, Pose und zuletzt Hollywood, die freudige Botschaft, dass er sich via Zoom mit seinem American Horror Story-Ensemble getroffen hat. Dabei sollen sie gemeinsam über das neue Spin-off-Projekt gesprochen haben.

Allerdings wurden Fans schnell misstrauisch, denn bei dem beigefügten Bild des Zoom-Gesprächs handelt es sich um die Collage eines Fan-Accounts - zu erkennen an dem massiven Wasserzeichen im Bild. Während zahlreiche US-Medien nun über die Ankündigung berichten, stellt sich die Frage, ob sich Ryan Murphy hier nur einen bösen Scherz erlaubt hat. Eine offizielle Bestätigung seitens des Senders FX steht noch aus.

Neue American Horror Story-Serie: Was ist dran?

Tatsächlich spricht einiges dafür, dass Ryan Murphy eine neue Version der American Horror Story konzipiert. Denn aufgrund der Corona-Pandemie und der einhergehenden Produktionseinschränkungen in Hollywood müssen sich Serien-Macher neue Pläne überlegen, um ihre Produktionen weiterführen zu können.

Die 10. Staffel von American Horror Story kann laut Murphy nicht wie geplant in diesem Jahr gedreht werden, da sie nur zu einer bestimmten Jahreszeit gedreht werden kann. Eine entschlacktere Version der Horror-Anthologie kommt da als Ersatz wie gelegen.

American Horror Stories soll in jeder Folge eine eigenständige Geschichte erzählen. Mit weniger Darstellern und einem kleineren Team pro Folge könnten die strengen Hygienemaßnahmen, die bei der Wiederaufnahme von Dreharbeiten greifen werden, leichter umgesetzt werden. Und um das Format der Serie nicht verändern zu müssen, wird die AHS-Light-Version nun als Spin-off produziert.

American Horror Stories: Nur ein wahnsinniger Wunschtraum?

Trotzdem sollten sich Fans nicht zu früh freuen und die Ankündigung mit Vorsicht genießen. Immerhin schmeißt Ryan Murphy seit wenigen Wochen mit zahlreichen und wahnsinnigen Ideen in den sozialen Medien um sich.

So sprach er bereits von der Arbeit an einer 3. Staffel der Horror-Comedy Scream Queens und die romantische Serie King Daddy Ruler über einen reichen Mann (Leslie Jordan) und die Beziehung zu seinem Masseur (Dylan McDermott) - und nein, John Travolta wurde nicht als Inspirationsquelle genannt. Für letztere gestaltete er sogar ein Fake-Poster , ebenso wie für sein Wunsch-Spin-off für die Netflix-Serie Hollywood: The Tinseltown Trio.

