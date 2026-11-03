American Horror Story Staffel 13 ist die beste seit Jahren und trotzdem eine Katastrophe

American Horror Story kehrt bei Disney+ mit einer ganz besonderen 13. Staffel zurück. Serien-Experte Max Wieseler verrät in seiner Kritik, was euch erwartet.

Ganze 15 Jahre ist es schon her, dass American Horror Story das Licht der Welt erblickte. Nicht nur setzte das Anthologie-Format neue Maßstäbe für das Genre der Horrorserien. Es wurde auch mehrere Jahre in Folge von Guinness World Records als weltweit beliebteste Horrorserie ausgezeichnet. Doch mit der Zeit wird selbst der glänzendste Latexanzug porös. Hat AHS ihren Zenit längst überschritten? Diese Frage stellte ich mir in den letzten Jahren nach jeder weiteren unterdurchschnittlichen Staffel.

Eine Rückkehr zu alten Stärken verspricht hingegen das 13. Kapitel der Horror-Saga, das als bisher ambitionierteste Staffel Charaktere aus allen Seasons vereint und sogar AHS-Urgestein Jessica Lange zurückbringt. Ich habe bereits alle 13 Folgen von American Horror Story: 13 sehen können, die am 7. November endlich auch in Deutschland bei Disney+ starten. In meinem Serien-Check verrate ich euch, warum das Nostalgie-Schaulaufen so unterhaltsam wie frustrierend ist.

Hexen und der Teufel: Das erwartet euch in American Horror Story 13

Ben DeSoto (Joey Pollari) leidet unter Triskaidekaphobie, einer panischen Angst vor der Zahl 13. Diese Furcht ist nicht unbegründet, wie sich herausstellt, als er sich an einem 13. des Monats an Bord eines abstürzenden Flugzeugs wiederfindet und zu den einzigen zwei Überlebenden zählt. Noch unheimlicher wird es jedoch, als Bens Job als Hospizpfleger ihn in den 13. Stock des New Yorker Wohnkomplexes Apollyon führt, wo er einen mysteriös gehörnten alten Mann namens Mister Nas pflegen soll und auf eine Frau trifft, die American Horror Story-Fans der ersten Stunde natürlich wiedererkennen: Constance Langdon (Jessica Lange).

Wie für American Horror Story üblich verbringt Staffel 13 erstmal einige Zeit damit, ihr initiales Setting zu ergründen und mit skurrilen Figuren (wie etwa John Waters als satanistischer Phlebotomist Mr. Phibes) und Vorkommnissen eine dichte Atmosphäre der Unberechenbarkeit zu erschaffen, ehe sich der eigentliche Plot zu erkennen gibt. Denn im Kern handelt die Staffel von den Weltherrschaftsplänen des Teufels, die die aus den Staffeln 3 und 8 bekannten Hexen um Supreme Cordelia (Sarah Paulson) in dieser alternativen Zeitlinie zu vereiteln versuchen.

Umgarnt wird diese Kernidee von Auftritten Dutzender bekannter American Horror Story-Figuren, die teils nostalgisch aufgeladen und teils völlig willkürlich daherkommen. Und damit ergibt sich bereits eine große Einschränkung der 13. Staffel: Gelegenheitszuschauende, die nicht bestens im AHS-Kosmos versiert sind, werden maximal verwirrt sein, wenn Darstellende hier in mehreren Rollen auftreten – teilweise sogar in ein und derselben Szene.

Trotzdem macht das Charakter-Schaulaufen den großen Reiz von Staffel 13 aus. Zu entdecken, wie sich die jeweils fünf (!) Charaktere von Jessica Lange und Sarah Paulson sowie die etlichen weiteren Alumni in die Handlung einfügen, ist verdammt unterhaltsam. Die Spielfreude des Casts ist (wie in fast allen Staffeln der Serie) geradezu ansteckend. Wer aber einen durchdachten Plot und geschliffene Dialoge erwartet, wird hier leider nicht fündig.

American Horror Story 13 ist die beste Staffel seit Jahren – und trotzdem ein Desaster

Seit Apokalypse (Staffel 8) die gesamte Timeline rebootet hat, steckt die Anthologie in einer Identitätskrise. Während mich die Slasher-Hommage 1984 noch begeistern konnte, scheiterten die nachfolgenden Seasons daran, die einstige AHS-Magie nochmal entfachen zu können. Das gelingt AHS: 13 zumindest teilweise als beste Staffel seit sieben Jahren – auch wenn dies keine große Hürde war.

Im Prinzip vereint Staffel 13 alle Zutaten klassischer Seasons. Beeindruckendes Setdesign und schaurige Atmosphäre treffen hier auf eine wilde Handlung mit bizarren Wendungen und genüsslichem Camp-Humor. Der Unterhaltungsfaktor dieser diabolischen Horror-Parade im Edeltrash-Gewand ist groß. Er täuscht nur leider nicht über die eklatanten Schwächen des neuen Kapitels hinweg, das trotz des Umfangs von 13 Episoden mit einer Folgenlaufzeit von jeweils nur 20 bis 30 Minuten erratisch und gehetzt wirkt.

In Staffel 13 folgt das Drehbuchteam um Ryan Murphy, Brad Falchuk, Ned Martel und Charlie Carver den schlimmsten Impulsen von American Horror Story, über die sich nach 15 Jahren nicht mehr hinwegsehen lassen. Der Gesamthandlung fehlt jeglicher Fokus, die Tonalität ist irritierend sprunghaft (mittendrin gibt es eine willkürliche RomCom-Folge mit dem Titel Madison's Happy Ending) und Figuren werden mit der Zeit einfach plötzlich vergessen. Und die Lustlosigkeit des Finales (ein Problem seit Beginn der Serie) verleiht der Season leider einen üblen Beigeschmack.

Insgesamt bleibt Staffel 13 somit hinter ihren Möglichkeiten zurück und kann nur bedingt mit ihren völlig wahnsinnigen Enthüllungen, herrlich bekloppten Onelinern ("Balenciaga!") und psychotischen Cameos begeistern. Die Erkenntnis schmerzt, dass sich die einst bewährte Formel von American Horror Story längst abgenutzt hat. Für die im Oktober 2026 von FX frisch bestellte 14. Staffel werde ich natürlich trotzdem wieder einschalten.

Die 13 Folgen der 13. Staffel von American Horror Story werden ab dem 6. November 2026 wöchentlich immer freitags bei ProSieben Fun und ab dem 7. November samstags bei Disney+ veröffentlicht. Grundlage für den Check ist die komplette Staffel.

