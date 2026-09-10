Eine der besten Horrorserien kehrt zurück: Erster langer Trailer zu American Horror Story 13 entfesselt Hölleninferno

Seit 15 Jahren begleitet uns American Horror Story bereits als eine der besten Serien des Genres. Jetzt steht der neue Trailer zur kommenden Staffel 13 bereit.

2011 ist mit American Horror Story eine der beliebtesten und besten Horrorserien unserer Zeit gestartet. Bei der Moviepilot-Community schafft es der Grusel-Hit von Ryan Murphy etwa auf eine starke Wertung von 7,7 von 10 Punkten, bei IMDb hält die Serie sogar eine Punktzahl von 7,9.

Nach 15 Jahren geht der Meilenstein nun bereits in die 13. Staffel. Was wir davon erwarten dürfen, zeigt jetzt der erste lange Trailer.

Seht hier den Trailer zu American Horror Story Staffel 13:

American Horror Story Staffel 13: Horror-Meilenstein kehrt mit Mega-Stars zurück

Die neue Staffel wurde als eine Art All-Stars-Staffel angekündigt, in der zahlreiche Stars und Figuren der Seriengeschichte zurückkehren werden. Viele Darsteller:innen werden gleich meherere ihrer bekannten Rollen übernehmen, wie etwa Jessica Lange (Kap der Angst), die gleich vier ihrer AHS-Figuren zurückbringen wird. Darüber hinaus kehren auch Sarah Paulson (Ratched), Evan Peters (Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer), Angela Bassett (Strange Days), Emma Roberts (Nerve) und Jamie Brewer in ihren bekannten Rollen zurück.

So erklärte Serienschöpfer Ryan Murphy zuvor gegenüber Variety :

Manche von ihren werden zwei Figuren aus verschiedenen Staffeln in der gleichen Szene spielen. Evan [Peters] hat an einer Stelle zwei verschiedene Figuren gespielt und redet mit sich selbst. Das war ziemlich spaßig, aber auch schwierig zu drehen, und ich habe es geliebt.

Worum genau es in der neuen Staffel gehen wird, können wir weiterhin nur erahnen. Während manche Fans munkeln, die neuen Folgen könnten in der Hölle spielen, wissen wir zumindest genau, dass es darin eine höllische Hexenjagd geben wird, wie im neuen Trailer angedeutet wird.

Wann kommt American Horror Story Staffel 13?

Genau erfahren werden wir es spätestens am 23. September 2026, wenn die neue AHS-Staffel beim US-Sender FX und dem Streamer Hulu Premiere feiert. Passend zur Staffel soll es genau 13 Folgen geben, die jeweils eine halbe Stunde lang sind. Zum Start sollen direkt drei Folgen erscheinen, in der Woche darauf ebenfalls drei. In den weiteren Wochen kommen dann jeweils zwei frische Episoden.

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In Deutschland ist die Serie bei Disney+ zu Hause. Die Deutschlandpemiere der letzten Staffel hatte jedoch ProSieben Fun inne. Wann und wo die neue Season nun hierzulande erscheinen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.