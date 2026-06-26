Amy Adams hat einem Mann das Leben gerettet, weil sie noch wusste, was sie vor 22 Jahren beim Dreh einer Arztserie gelernt hat

Amy Adams war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte mit ihrem beherzten Eingreifen und Wissen einer Person das Leben retten – dank einer Arztserien-Rolle.

Amy Adams kann alles: Dramatische ebenso wie romantische oder komödiantische Stoffe. Sogar als Lebensretterin ist sie schon aufgetreten, und zwar im echten Leben, wie sie in einem Podcast erzählt hat. Entscheidend dafür war die Rolle in einer Serie, die nach nur fünf Episoden wieder abgesetzt wurde.

Amy Adams hat einem Mann mit Stichverletzung das Leben gerettet – dank ihrer Arbeit als Schauspielerin

Ihr kennt Amy Adams aus Filmen wie Her, Arrival oder Tim Burtons Big Eyes. Auch an der Seite von Superman war sie schon zu sehen. Weniger bekannt ist ihre Rolle in der Serie Dr. Vegas, aber das macht nichts. Was wirklich zählt, ist dass Amy Adams darin mitgespielt hat.

Wie sie im Smartless-Podcast berichtet, hat das nämlich dafür gesorgt, dass sie im Ernstfall die Ruhe bewahren und genau die richtigen Ratschläge geben konnte. Dieser Ernstfall sei eingetreten, als sie mit ihrer Familie ihr Lieblings-Restaurant in Santa Monica verlassen hatte.

Sie seien "die ersten Leute am Tatort" gewesen und hätten sich einer Person mit Stichverletzung am Hals gegenüber gesehen. Deren Freunde und beinahe alle drumherum seien dementsprechend in Panik verfallen:

Diese Leute haben geschrien und ein Typ ist gelaufen und sie haben gerufen 'er stirbt!' und mein Ehemann meinte 'das ist Blut!'

Nachdem Amy Adams erkannt hatte, was eigentlich überhaupt los ist, seien sie und ihr Vater dem Menschen zur Hilfe geeilt, während ihr Ehemann sich um die gemeinsame Tochter gekümmert habe.

Während die Begleitung des Verletzten panisch wurde, sei Amy Adams aber sehr fokussiert gewesen, wie sie sich erinnert, und habe mit Strand-Tüchern Druck auf die Wunde ausgeübt, um die Blutung zu stoppen.

Dann habe sie der Person erklärt, dass sie sich hinlegen sollte, weil sie nur noch schneller Blut verlieren würde, wenn sie sich zu viel bewege. Genau diesen Fakt habe sie während des Drehs von Dr. Vegas gelernt, erklärt Amy Adams.

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Dr. Vegas lief nur fünf Folgen lang, und zwar im Jahr 2004 auf CBS. Amy Adams war darin eine Krankenschwester an der Seite von Rob Lowe als Dr. Billy Grant. Der Einsatzort des Arztes war ein Casino-Resort in Las Vegas, daher der Name.

Ein Jahr nach dem Vorfall sei Amy Adams der betroffenen Person durch Zufall sogar noch einmal begegnet, und zwar in einem Restaurant. Der Mensch sei auf sie zugekommen und habe sie angesprochen:

Ein Typ läuft auf mich zu und sagt 'ich habe eine Geschichte gehört, dass du und dein Vater am Tatort waren, als ein Typ niedergestochen wurde'. Und ich meinte nur 'oh mein Gott, das bist du!' Und er war es.

Was lernen wir daraus? Man weiß nie, wozu irgendetwas mal gut sein kann!

Film und Serie: In diesen Projekten ist Amy Adams aktuell zu sehen

Seit Kurzem könnt ihr Amy Adams übrigens in der Neuauflage des Martin Scorsese- und Robert De Niro-Klassikers Kap der Angst sehen. Dieses Mal kommt der ultraspannende Psychothriller aber im Gewand einer Miniserie und eben mit Amy Adams sowie Javier Bardem daher. Sie steht seit Anfang des Monats bei Apple TV als Stream zur Verfügung und dürfte ordentlich die Jahresbestenlisten aufmischen.

Aber das war noch nicht alles. Amy Adams taucht auch noch in dem kuriosen Sci-Fi-Film Klara und die Sonne mit Jenna Ortega auf, der im Oktober in den deutschen Lichtspielhäusern anläuft.