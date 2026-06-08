"Anders als alles, was es je zuvor im Fernsehen gegeben hat": House of the Dragon Staffel 3 beginnt in einer Woche mit einem Paukenschlag

Die kommende Woche startende Season von House of the Dragon beginnt mit einem verheerenden Drachentanz-Gemenge, das sich sogar mit einem der großen Herr der Ringe-Schlachten messen will.

Der Countdown hat begonnen. Nur noch sieben Tage trennen uns von der 3. Staffel des Game of Thrones-Ablegers House of the Dragon. Die beginnt mit nichts Geringerem als einem aufwendigen Showdown, der ursprünglich als zweites Staffelfinale eingeplant war, bis man ihn aus Budget-Gründen verlegte: die Schlacht an der Gurgel.

Bereits in der Vergangenheit hatten Showrunner Ryan Condal und sein Team die kommende Schlacht mit dem Kampf um Helms Klamm aus Der Herr der Ringe: Die zwei Türme verglichen. Ob das angemessen ist, erfahren wir ab dem 22. Juni 2026 auf Sky/WOW und HBO Max.

House of the Dragon Staffel 3: So heftig beginnt die neue Season der Fantasyserie

Die Schlacht an der Gurel (im Original Battle of the Gullet) markiert einen der großen Wendepunkte im sogenannten Drachentanz. Dabei stehen sich die Anhänger:innen von Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) und die von König Aegon II. (Tom Glynn-Carney) gegenüber. Konkret kämpft die mächtige Flotte von Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) gegen die Flotte der Triarchie. Die Schlacht zwischen Team Schwarz und Team Grün findet in der Meerenge namens Gurgel zwischen Drachenstein, Driftmark und dem Festland statt.

Seht hier den Trailer zu HotD Staffel 3:

House of the Dragon - S03 Trailer (Deutsche UT) HD

Showrunner Condal meinte dazu in Anwesenheit einiger Weggefährten Folgendes (via Variety ):

Das beschäftigt [Produktion Designer] Jim [Clay] und mich nun schon seit gut vier Jahren – und auch Kevin de la Noy, unseren Produktionsleiter, der das Ganze logistisch planen und finanzieren musste. Aber ja, ich kann mit Überzeugung sagen: Diese Sequenz ist anders als alles, was es je zuvor im Fernsehen gegeben hat. Der enorme Bauaufwand, den ihr für eine einzige Folge betrieben habt, ist schon wahnsinnig und – ehrlich gesagt – unverantwortlich. Aber er war notwendig, um die Geschichte zu erzählen. Schließlich ist das ein absolut entscheidender Moment der Serie.

Und das ist erst der Anfang. Insgesamt erwarten uns wieder acht neue Episoden aus der blutigen Dark-Fantasy-Welt von Westeros, die das Königreich aus der Vorstellung von George R.R. Martin erneut zum Beben bringen. Bereits sicher ist auch schon eine 4. und letzte Season, mit der das Game of Thrones-Prequel zu einem Abschluss geführt werden soll.

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