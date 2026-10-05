Neuer Andrew Garfield-Film spielt im mittelalterlichen England, wurde aber komplett in Bayern gedreht

Nicht nur Schauspieler:innen nehmen neue Persönlichkeiten an. Bei diesem Film ist es der bayerische Wald, der Sherwood Forest verkörpert.

Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man) hat sich in den vergangenen Jahren hin und wieder als Spider-Man über schwindelerregend hohe Dächer geschwungen. Ein bodenständiges Setting hingegen bot sein aktueller Film The Uprising - Für die Freiheit, der komplett in Bayern gedreht wurde.

Der bayerische Wald wurde zum historischen Schauplatz für Andrew Garfield

Garfields neuer Film The Uprising von Regisseur Paul Greengrass (The Bourne Ultimatum) thematisiert den historischen Bauernaufstand in England von 1381. Wie Brisant kürzlich berichtete, diente hier aber kein englischer Wald als Kulisse, sondern der bayerische Wald.

Der Schauspieler war begeistert:

Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal in Deutschland und in diese Region verlieben würde. Auch das ganze deutsche Drehteam war super engagiert und unglaublich.

Andrew Garfield stellt einen Ackerbauern dar, der sich auflehnt. Das damalige England war – wie ganz Europa – stark von der Pest betroffen und hohe Steuereinnahmen durch König Richard II. und seinen Rat sorgten für zusätzliche Anspannung. Garfields Figur tötet im Affekt einen Soldaten, wodurch über Umwege der Bauernaufstand gegen die Herrschenden losgetreten wird. Die finale Szene in The Uprising – Für die Freiheit endet im Sherwood Forest.

Um den mittelalterlichen Wald aus England auferstehen zu lassen, nutzte die Filmcrew verschiedene Settings in Franken: Darunter Orte in Nürnberg, Lichtenau und Brückkanal Feucht.

The Uprising sorgte für Verwirrung – Grund dafür war aber nicht das Setting

Wer übrigens bei den Begriffen Richard II. oder Sherwood Forest einen Gedankensprung zu einem gewissen Bogenschützen aus der englischen Folklore macht, ist damit nicht alleine. Greengrass' Film sorgte im Marketing für Chaos. Während in den USA ein klarer Bezug zu Robin Hood hergestellt wurde, distanzierte sich der britische Filmverleih Entertainment Film Distributors von einer möglichen Verbindung zu Hood und wies darauf hin, dass das Historiendrama eine eigenständige Geschichte erzählt.

Wer sich selbst überzeugen will, wie viel Robin Hood in dem Film steckt, kann dies jetzt tun: The Uprising – Für die Freiheit läuft seit 10. September in den Kinos.