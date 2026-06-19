Andrew Garfield, 42 Jahre, will euch ungewöhnlichen Western zeigen, den er von seinem Vater hat: "Da wurde mir klar, dass mein Dad unglaublichen Geschmack hat"

Spider-Man-Star Andrew Garfield hat eine für ihn emotionale Filmempfehlung für euch. Dabei handelt es sich um einen außergewöhnlichen Western, der sein Vater ihm gezeigt hat.

Der US-amerikanisch-britische Schauspieler Andrew Garfield hatte nicht die beliebteste Spider-Man-Filmreihe, was seinem Status als großer Sympathieträger allerdings keinen Abbruch tut. Man muss sich nur ansehen, wie Filfans auf seine Rückkehr in Spider-Man: No Way Home reagierten. Garfield hat aber noch viel mehr drauf, als nur als Marvel-Held durch die Gegend zu schwingen. Unter anderem kann der Darsteller sehr eloquent und emotional über Filme sprechen. Taschentücher bereithalten!

Andrew Garfield empfiehlt uns den Lieblingsfilm seines Vaters: Einen Ramen-Western aus Japan

Das Heimvideo-Label Criterion lädt seit Jahren Stars und Filmschaffende fürs eigene YouTube-Format in den "Schrank" im Archiv ein, wo sie nach Belieben über ihre Lieblingsfilme reden und sie auch auf Blu-ray oder DVD mit nach Hause nehmen können. Über 400 Episoden hat das Kurzformat bereits. 2025 war auch Andrew Garfield zu Gast. Der sprach erst sehr gekonnt über Filme, die mit seinen Mentoren wie Terry Gilliam und Martin Scorsese zu tun haben. Ganz am Schluss wählte er dann aber den Lieblingsfilm seines Vaters aus und wurde sichtlich emotional. Dabei handelt es sich um den japanischen Ramen-Western Tampopo von Juzo Itami.

Tampopo erschien 1985 und ist eine überaus kreative Nudelkomödie, in der eine Witwe (Nobuko Miyamoto) verzweifelt versucht, das strauchelnde Ramen-Restaurant ihres verstorbenen Mannes am Leben zu halten. Dabei bekommt sie Hilfe vom Gourmet-Truckdriver Goro (Tsutomu Yamazaki), der mit Tampopo zusammen die Kunst des Ramen-Kochens perfektionieren will. Gleichzeitig erzählen episodenhafte Einlagen von der sinnlichen und essenziellen Kultur des Speisens.

Andrew Garfield weigerte sich lange, Tampopo anzusehen, weil ihn ein alter japanischer Film als Kind nicht interessierte. Doch dann:

Vor etwa zehn Jahren, in meinen frühen 30ern, habe ich den Sprung endlich gewagt und aufgehört, mich zu wehren. Ich habe Tampopo angesehen und da wurde mir klar, dass mein Papa unglaublichen Geschmack hat.

Auch wir können euch absolut versichern, dass Tampopo einer der besten japanischen Filme der 80er Jahre ist. Für Garfield wurde der Ramen-Western durch die familiäre Verbindung aber zu etwas ganz Persönlichem:

Ich liebe diesen Film und ich liebe meinen Papa. Und ich muss mich tatsächlich bei ihm für meine Präsenz hier im Schrank bedanken, denn mein Papa ist ein Cineast und hat mich in Filme eingeführt. Seine Liebe für Filme wurde zu meiner Liebe für Filme.

Hier ist das komplette Criterion-Closet-Video mit Andrew Garfield:

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So wurde Andrew Garfields Besuch im Schrank von Criterion zu einer der sympathischsten Episoden überhaupt, was bei über 400 Folgen durchaus etwas bedeutet.

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Kann man Andrew Garfields Filmtipp Tampopo auch irgendwo streamen?

Ja, Amazon Prime Video hat das köstliche Film-Highlight aus Japan sogar als Gratis-Titel im Angebot. Allerdings nur in der deutschen Synchronfassung. Wer lieber das japanische Original mit deutschen Untertiteln ansehen möchte, muss sich an MUBI wenden, oder eine der Heimvideoversionen ordern.