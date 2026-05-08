Andrew Lincolns erste Serienhauptrolle seit The Walking Dead: In 3 Tagen startet die Thriller-Miniserie endlich in Deutschland

Erstmals seit dem Start von The Walking Dead spielt Andrew Lincoln wieder eine ganz neue Hauptrolle. In wenigen Tagen könnt ihr ihn in einer Thriller-Serie entdecken.

Seit dem Start von The Walking Dead können sich Serienfans Andrew Lincoln in wohl kaum einer anderen Rolle als Rick Grimes vorstellen. Das liegt auch daran, dass der britische Schauspieler abseits des Zombie-Universums seit 2010 keine andere Serienhauptrolle übernahm. Das hat sich jetzt aber geändert.

Die Thriller-Miniserie Coldwater sorgte bereits im vergangenen Herbst in Großbritannien für Aufsehen. Diese Woche startet das wahnwitzige Psychodrama mit Andrew Lincoln in der Hauptrolle endlich auch in Deutschland im Stream.

Nach The Walking Dead: Das erwartet euch in der Thriller-Serie Coldwater mit Andrew Lincoln

In der Miniserie Coldwater verkörpert Andrew Lincoln den Londoner Familienvater John, der nicht weiter von einem Rick Grimes entfernt sein könnte. Denn als eine Frau auf einem Kinderspielplatz angegriffen wird, eilt er nicht heldenhaft zur Rettung, sondern ergreift gelähmt von Angst die Flucht – aus der Stadt. John steckt mitten in einer Identitätskrise und will mit seiner Familie in der schottischen Kleinstadt Coldwater einen Neuanfang wagen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Coldwater schauen:

Coldwater - S01 Trailer 2 (English) HD

In Coldwater freundet sich John mit seinem neuen Nachbarn Tommy (Ewen Bremner) an, der mit der Pfarrerin Rebecca (Eve Myles) glücklich verheiratet ist und alles verkörpert, was John nicht ist: Er ist selbstbewusst, autoritär und ein Idol der Gemeinde. Johns Frau Fiona (Indira Varma) hält allerdings wenig von dieser Männerfreundschaft, die langsam toxische Züge annimmt.

Als sich Johns jahrelang hinter der Fassade eines friedvollen Hausmanns aufgestaute Wut in einem schrecklichen Gewaltakt entlädt, steht er plötzlich tief in der Schuld gegenüber seinem neuen Kumpel, der die Situation schamlos auszunutzen weiß. Ohne es zu merken, wird John plötzlich zum Spielball eines Psychopathen mit schrecklichen Geheimnissen.

Wann und wo ihr die Thriller-Serie mit Andrew Lincoln in Deutschland streamen könnt

Nachdem Coldwater in Großbritannien bereits im September 2025 beim Sender ITV zu sehen war, steht am 14. Mai 2026 jetzt der Deutschlandstart der Thriller-Serie bei Magenta TV an. Alle sechs Folgen der Miniserie stehen ab Donnerstag bei Magenta TV+ zum Abruf bereit.

Falls ihr kein Abo bei Magenta TV besitzt, könnt ihr die ersten zwei Episoden auch ohne Login völlig kostenlos in der MagentaTV App schauen.

Weitere Serien-Highlights, die ihr diesen Mai im Stream entdecken könnt, stellen wir euch im Podcast vor:

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

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