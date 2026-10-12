In 79 Ländern auf Platz 1: Neuer Thriller geht bei Netflix durch die Decke

In den Netflix-Charts steht ein brandneuer Thriller an der Spitze, der mit einer packenden Geschichte und jede Menge Hollywood-Stars aufwartet.

Es gibt Filme, bei denen schon vor ihrem Netflix-Start feststeht, dass sie die Spitze der Charts erreichen werden. So hat man auch den Erfolg des neuen Thrillers Animals kommen sehen. Denn nicht nur ist das Thrillergenre bei Netflix äußerst beliebt, auch hat der Streifen von Ben Affleck reichlich Starpower im Gepäck.

Animals auf Platz 1 bei Netflix: Thriller mit Ben Affleck und Matt Damon erobert die Charts

In Animals kandidiert Mark Kimball (Ben Affleck) in seiner Heimatstadt Los Angeles für den Posten als Bürgermeister. Die Kampagne fordert nicht nur seine kompletten finanziellen Mittel, sondern auch seine Aufmerksamkeit und sein Privatleben entgleitet ihm immer mehr. Eines Tages kommt es zur Katastrophe: Sein Sohn wird gekidnappt und die Entführer fordern sieben Millionen Dollar Lösegeld – eine Summe, die Mark schon lange nicht mehr besitzt.

In seiner neuen Regiearbeit versammelt Ben Affleck einen namhaften Cast um Kerry Washington (Django Unchained), Steven Yeun (The Walking Dead) und Gillian Anderson (Sex Education). Sein Freund Matt Damon unterstützte Affleck unter anderem hinter der Kamera als Produzent.

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Die geballte Starpower rund um den zweifachen Oscar-Gewinner Affleck dürfte ein Grund sein, warum Animals bei Netflix aktuell so viel Anklang findet. Doch auch darüber hinaus bietet der Film kurzweilige Thriller-Kost, die perfekt auf Netflix' Streaming-Sortiment abgestimmt ist – jedoch nicht lange im Gedächtnis bleiben wird. Das bestätigt auch Moviepilot-Redakteur Patrick Reinbott in seinem Film-Check zu Animals:

Dieser ist mit 108 Minuten Laufzeit gerade noch kurz genug, um mit seinen oberflächlichen Reizen nicht die nervenstrapazierende Dauer von über zwei Stunden zu überschreiten. Dabei agiert der Cast bemüht in Rollen, die nur ab und zu über Thriller-Klischees hinausgehen. Das ist praktisch, um sich, wie anfangs erwähnt, einen Abend lang die Zeit zu vertreiben. Darüber hinaus dürfte Animals aber nach wenigen Tagen schon wieder aus der Erinnerung verschwunden sein.



Animals ist am 9. Oktober 2026 bei Netflix ins Programm eingezogen und hat übers Wochenende laut Flixpatrol in 79 Ländern die Spitze der Charts erobert. In Deutschland steht der Thriller dort aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 12. Oktober 2026):

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