Das Netflix-Publikum hat sein Urteil zu Animals gefällt und es ist eindeutig

Seit einigen Tagen steht der neue Ben Affleck-Thriller Animals an der Spitze der Netflix-Charts. Moviepilot erklärt euch, warum der Streaming-Erfolg nicht gleich einen guten Film bedeutet.

Es ist wirklich keine Überraschung, dass der neue Netflix-Thriller Animals seit Tagen auf Platz 1 der Netflix-Charts thront. Hollywood-Star Ben Affleck als Regisseur und Hauptdarsteller, weitere bekannte Gesichter wie Kerry Washington, Steven Yeun und Gillian Anderson vor der Kamera sowie eine auf den ersten Blick fesselnde Story um eine Kindesentführung – und das alles in weniger als zwei Stunden Laufzeit? Der garantierte Netflix-Hit ist vorprogrammiert.

Wie so oft sprechen die vielen Stimmen zu Animals jedoch eine andere Sprache. Bei unserer Moviepilot-Community und auf anderen Plattformen wird Afflecks neuer Film überwiegend negativ aufgenommen oder verrissen.

Die Moviepilot-Community hält nicht viel von Ben Afflecks neuem Netflix-Thriller

Mit knapp unter 100 Bewertungen bewertet die Moviepilot-Community Animals nur mit einem durchschnittlichen Schnitt von 5,4 von 10 Punkten. "Überzeugt nicht, zu viele Logiklöcher und 0815 Story.. von dem Cast kann man sich besseres erwarten..darum nur 5!!, schreibt der User Helmut50 beispielsweise. Ähnlich negativ urteilt auch MrB mit 4,5 Punkten und schreibt:

Der Film ist für mich weder ein packender Entführungsthriller noch ein überzeugendes Politdrama. Der Film wirkt, als hätte er selbst nicht gewusst, wohin er eigentlich wollte. Vieles wird angedeutet, wenig konsequent zu Ende erzählt. Am Ende bleibt eher Ratlosigkeit als Begeisterung – schade.

Auf Facebook haben wir außerdem eine Umfrage gestartet und unsere Community dort nach ihrer Meinung zu Animals gefragt. Die Kommentare zu dem Netflix-Film, aus dem vor allem eine Szene gerade das Internet entzündet, fallen dort noch vernichtender aus. Hier eine Sammlung:

Beschissen. Ich kann die gute Kritik überhaupt nicht verstehen. ￼ Der Film war überhaupt nicht unterhaltsam. Die komplette Logik fehlte.

Dieses Geschrei die ganze Zeit. Musste vorzeitig abbrechen, da ich echt genervt war.

Der schlechteste Film von und mit Ben Affleck

Die Story hat man gefühlt schon hundertmal gesehen. Absolut nichts Neues oder Spektakuläres, keine besonderen Überraschungen. Für mich daher eher enttäuschend und insgesamt ungenügend.

Mittendrin abgebrochen, war mir zu langweilig und zu schlecht



Nicht super, nicht mies ... wenn es an einem verregneten Sonntag nix anderes gibt, kann man sich den ansehen.

