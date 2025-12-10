160 Jahre altes Fantasy-Meisterwerk wurde als Anime adaptiert – und kommt im Januar ins Kino

Der Fantasy-Klassiker Alice im Wunderland wurde schon unzählige Male verfilmt. Eine brandneue Anime-Version kommt schon im Januar in die deutschen Kinos.

Anime-Fans sind bestens mit dem beliebten Isekai-Genre vertraut, in dem Protagonist:innen aus der Realität in eine abenteuerliche Fantasy-Welt transportiert werden. Kein Wunder also, dass Lewis Carrolls Literaturklassiker Alice's Adventures in Wonderland sich bestens für eine (weitere) Anime-Adaption eignet. Die erreicht uns schon in wenigen Wochen mit dem Film Alice im Wunderland: Dive in Wonderland, der schon am 13. Januar 2026 durch das Label ADN sogar in den deutschen Kinos landet.

Alice im Wunderland als Fantasy-Anime: Darum geht es in Dive in Wonderland

Die Handlungsbeschreibung von Dive in Wonderland dürfte fast allen bis auf die neue Hauptfigur ziemlich bekannt vorkommen: Nachdem sie einen Brief von ihrer verstorbenen Großmutter erhält, findet Lise (Nanoka Hara) sich im Wunderland wieder, das vor bizarren Kreaturen nur so wimmelt. Mit Alice (Maika Pugh) hat sie immerhin einen Guide, während sie einer skrupellosen Königin, dem weißen Kaninchen und der Grinsekatze begegnet und ihr eigenes Schicksal finden muss.

Hier der Trailer zum Fantasy-Anime Dive in Wonderland:

Regie führte Toshiya Shinohara (Inuyasha the Movie 4) unter dem Dach von P.A. Works. In Japan war das Ergebnis schon im August dieses Jahres in den Kinos zu sehen. Dabei ist es natürlich längst nicht die erste Alice-Adaption in Anime-Form gewesen. Bekannt ist auch hierzulande die 80er-Serie Alice im Wunderland mit über 50 Folgen.

Aus Japan kommt übrigens nicht die einzige Alice-Neuinterpretation, die in nächster Zeit auf uns zukommt ...

Alice im Wunderland als Musical-Film mit Sabrina Carpenter geplant

Wie wir erst letzten Monat berichteten, ist aktuell eine weitere Alice-Adaption in Arbeit, bei der es sich um ein Fantasy-Musical handeln soll. Für die Hauptrolle wurde bereits Popstar Sabrina Carpenter auserkoren, die letztes Jahr mit ihrem Hit Espresso in aller Munde und Lautsprecher war. Musical-Legende Marc Platt (Wicked) und Regisseurin Lorene Scafaria (Hustlers) sind ebenfalls involviert.

Weitere Alice im Wunderland-Adaptionen stammen natürlich von Disney, dessen Animationsfilm 1951 alle weiteren Versionen maßgeblich beeinflusste, und Tim Burton, der das surreale Märchen 2010 in ein CGI-Gewitter inklusive Herr der Ringe-artiger Kriegsepos-Story verwandelte.