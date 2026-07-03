Anime-Schock: Prinzessin Mononoke ist nur auf Platz 9 der beliebtesten Studio Ghibli-Filme bei Netflix

Netflix ließ sich in die Anime-Karten schauen und verriet uns, welche Studio Ghibli-Filme wie oft abgerufen wurden. Das Stream-Ranking zeigt Prinzessin Mononoke relativ abgeschlagen, überrascht aber an mehr als nur einer Stelle.

Das renommierte Studi Ghibli hat jetzt schon über 40 Jahre lang ein paar der besten Animationsfilme der Welt produziert. Sein einigen Jahren findet man fast alle davon bei Netflix im Streaming-Angebot, wo wir oft nur die hauseigenen Top 10 als Anhaltspunkt haben, wie erfolgreich eine Serie oder ein Film läuft. Außer natürlich, der Streamer veröffentlicht die Zahlen von sich aus, wie es jetzt für die Ghibli-Kollektion geschehen ist.

Doch während unser Redaktions-Ranking im letzten Jahr Prinzessin Mononoke auf Platz 1 der besten Filme des Studios setzte, steht der Klassiker von Hayao Miyazaki nur auf Platz 9 der am häufigsten abgerufenen Titel. Aber das ist noch nicht alles: Auch der beliebte Oscar-Preisträgerfilm Chihiros Reise ins Zauberland ist nicht die Nummer 1.

Die Studio Ghibli-Charts von Netflix: Das Fantasy-Highlight Das wandelnde Schloss wandelt allen davon

Laut What's on Netflix steht ganz oben das ebenfalls von Miyazaki inszenierte Fantasy-Abenteuer Das wandelnde Schloss, das auf einem Buch von Diana Wynne Jones basiert. Der Film wurde sage 40,4 Millionen mal bei Netflix abgerufen. Der Original-Trailer dazu sieht so aus:

Das wandelnde Schloss - Trailer (Japanisch)

Hier die Top 10 der meistgestreamten Studio Ghibli-Filme bei Netflix:

Ein offensichtlicher Grund, aus dem das allgemeinhin beliebte Prinzessin Mononoke relativ weit hinten auf Platz 9 steht, ist die FSK-Freigabe. Als blutigster Film des Anime-Studios erhielt er eine Altersfreigabe von 12 Jahren und wird dementsprechend weniger von Eltern für die Kinder angemacht, die oft auch den selben Film wiederholt ansehen wollen. Kein Wunder also, dass sogar Totoro und Ponyo weiter vorne stehen.

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Hier die übrigen Plätze der Ghibli-Charts von Netflix:

Dass die alltäglichen Abenteuer der Familie Yamada auf dem letzten Platz stehen, ist vielleicht auch nicht die größte Überraschung. Der episodenhafte Film basiert auf einem Zeitungs-Comicstrip, den man außerhalb Japans kaum kennt.

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