Unbedingt ansehen: Wunderschöner Fantasyfilm kämpft in anderer Welt um die menschliche Seele

Kein Fantasy-Fan sollte sich vom animierten Gewand von Another World abschrecken lassen, denn dieser abenteuerliche Ausnahmefilm trifft mitten ins Herz – auch wenn dort schon das Böse keimt.

Beim Fantasy Filmfest läuft aktuell ein außergewöhnlicher Film, der unbedingt auf die Merkliste von Genre-Fans gehört. Denn selten war der Kampf um eine menschliche Seele so visuell berauschend und so emotional verheerend wie in Another World.

Fantasy-Tipp: In Another World stellt sich ein Seelenhüter gegen den Samen des Bösen

Gudo ist ein Seelenhüter. Das bedeutet, er geleitet verstorbene Menschen in der titelgebenden "anderen Welt" sanft auf ihren Weg zur Reinkarnation. Doch als er Yuri trifft, schließt er sich stattdessen der Suche nach ihrem verschwundenen Bruder an. Erst nach und nach erkennt er, dass die viel größere Gefahr im Inneren des Mädchens schlummert: Dort keimt der Same des Bösen. Wenn dieser gefährliche Wuchs in einem Menschen zu weit austreibt, wachsen der betroffenen Person Hörner und sie verwandelt sich in ein Monster ("Wrath"). Ihre Seele ist dann für immer verloren. Doch das will Gudo bei Yuri um jeden Preis verhindern.

Schaut hier den Trailer zu Another World:

Mit seinen kreativen Traumwelten, monströsen Verwandlungen, Götter-Giganten und skurrilen Nebenfiguren erinnert Another World trotz seiner Hong-Kong-Herkunft stark an die Filme des renommierten japanischen Studios Ghibli. Insbesondere Prinzessin Mononoke-Fans sollten sich hier wie zu Hause fühlen. Denn mit seinen erwachsenen Themen (und teils auch gewaltvollen Darstellungen) ist das Animationswunder Another World alles andere als ein Kinderfilm.

Als Fantasy-Abenteuer balanciert Another World zwischen Fremdheit und Staunen

Basierend auf der Buchvorlage Thousand Year Ghost (aka Sennenki) von Naka Saijō taucht Another World in eine Kultur voller Geister, Masken und Monster ein, die hierzulande den meisten fremd sein dürfte. Doch gerade diese faszinierende Fremdheit macht einen großen Reiz des Films aus, weil die besuchte Parallelwelt auch für die Figuren genau das ist: wunderschön und doch nicht immer sofort zu erfassen.

Regisseur Tommy Ng hatte den Stoff der Vorlage bereits 2019 zu seinem vielgelobten Kurzfilm Shi Wai adaptiert, den er nun mit Another World zu einem Spielfilm erweiterte. Die verwaschenen Konturen seiner animierten Figuren sind zunächst gewöhnungsbedürftig, weil sie etwas verpixelt wirken. Doch beim genauen Hinsehen rahmen kunstvoll gezeichnete Linien die Figuren: so unstet wie die menschliche Erfahrung, die sie abbilden. In den wundersamen bunten Landschaften der hier besuchten Jenseits-Dimension erblüht das Staunen zunächst wie eine zarte Blüte am Wegesrand, bevor auch die Action in atemberaubenden Kämpfen zuschlägt.

Zu Beginn mag man noch nicht verstehen, warum Another World parallel zu Yuris Brudersuche auch noch andere Geschichten aufmacht. – Prinzessin Goran weiß nach dem Tod ihres Vaters nicht weiter. Der Bauer Keung will die Macht des Bösen nutzen, um sich gegen zu hohe Abgaben zu wehren. – Doch wenn sich all diese scheinbar losen Erzählstränge unerwartet zusammensetzen, trifft der Fantasyfilm umso zuverlässiger ins Herz des unvorbereiteten Publikums.

Am Ende dürfte euer Kopf mindestens genauso qualmen wie das nur aus einer schwarzen Rauchsäule bestehende Haupt von Gudos genialem Beschützer "Dark Sky". Aber jede vergossene Träne in Another World ist die Erfahrung dieses visuellen und emotionalen Abenteuers wert. Denn wie komplex der Ursprung menschlicher Bosheit ist, hat ein Fantasyfilm selten so mitreißend verdeutlicht wie dieser Seelentauchgang.

Mehr vom Fantasy Filmfest 2026:

Wir haben Another World beim Fantasy Filmfest in Berlin gesehen. Im Rahmen des Genre-Festivals läuft der Film auch noch am 16. September 2026 in München, Köln und Stuttgart sowie am 23. September in Nürnberg und 20. September in Frankfurt. Einen regulären Kino- oder Heimkinostart gibt es darüber hinaus für Deutschland noch nicht.