Antony Starr will nach The Boys keine Superhelden mehr spielen – und sein Grund klingt schmerzhaft

The Boys ist eine der erfolgreichsten Superhelden-Serien unserer Zeit. Für Homelander-Darsteller Antony Starr ist klar, dass er sich danach kein mehr Cape umhängen wird.

Seit 2019 läuft The Boys bei Amazon Prime Video – und das mit sehr großem Erfolg. Die brutale Superhelden-Serie zeigt uns die Abgründe jener Figuren, die in anderen Franchise wie dem Marvel Cinematic Universe eigentlich die Welt retten sollten. Inzwischen sind sogar schon zwei Spin-offs aus dem The Boys-Universum erschienen.

Allzu lange wird uns die Mutterserie allerdings nicht mehr begleiten. Mit der aktuell laufenden 5. Staffel wird The Boys bei Amazon Prime zu Ende gehen. Was passiert danach? Für Homelander-Darsteller Antony Starr steht fest: Eine weitere Superheldenrolle wird er nach dem Ende seiner Homelander-Ära nicht mehr spielen.

Antony Starr stellt klar: Nach The Boys Staffel 5 bei Amazon ist für ihn Schluss mit Superhelden-Rollen

In einer Ausgabe von Happy Sad Confused aus dem August 2024 sprach Gastgeber Josh Horowitz mit dem Cast von The Boys. In diesem Zuge ging es auch um Starrs Hollywood-Zukunft, die keine Superheldenrollen beinhalten wird. "Ich werde alt, mein Körper macht nicht mehr so bei Action mit", gesteht Starr vor laufender Kamera.

Starr wurde am 25. Oktober 1975 geboren und ist damit 50 Jahre alt. Am Ende von The Boys war er in 40 Episoden zu sehen, ganz zu schweigen von einem Gastauftritt in dem Ableger Gen V. Kein Wunder, dass Starr nach seinem Homelander-Run erschöpft ist und sich nach Rollen sehnt, die weniger körperlich anstrengend sind.

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The Boys befindet sich in seinen letzten Atemzügen: In wenigen Wochen endet die Serie bei Amazon

Vorerst können wir ihn aber noch ein paar Folgen lang in The Boys bewundern. Seit dem 8. April 2026 läuft die 5. Staffel bei Amazon Prime. Das Finale geht am 20. Mai 2026 online. The Boys ist damit offiziell vorbei. Das Franchise lebt jedoch weiter, etwa durch das Spin-off Vought Rising, das in die Vergangenheit entführt.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.