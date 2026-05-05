Apex-Nachschub auf Netflix: Richtig guter Horror-Thriller, der in 600 Metern Höhe mit gnadenloser Spannung und Schock-Twist fesselt

Apex-Fans finden bei Netflix gleich den nächsten Survival-Thriller, der mit einem gnadenlosen Überlebenskampf fesselt: Fall wird vielen die Schweißperlen auf die Stirn treiben.

Eine gnadenlose Umgebung, beinharter Überlebenskampf mit unzähligen Wendungen und jede Menge Höhenangst: Wem diese Faktoren beim Netflix-Thriller Apex gefallen haben, der muss den Streamingdienst nicht einmal wechseln: Fall – Fear Reaches New Heights von 2022 findet sich im selben Sortiment und entfesselt schweißtreibende Spannung. Der Film über zwei Freundinnen, die einen Sendemasten besteigen, wird viele Zuschauende an ihre Grenzen führen.

Bei Netflix: Apex-Erstatz endet nach 107 Minuten Höhen-Horror auf einem Twist

Die Story von Fall ist an der Oberfläche sehr simpel: Adrenalin-Junkie Hunter (Virginia Gardner) besteigt einen 600 Meter hohen Sendemasten inmitten einer US-amerikanischen Wüste, um ihre Follower mit schockierendem Content zu versorgen. Im Gepäck hat sie ihre Freundin Becky (Grace Caroline Currey), die seit längerem um ihren verunglückten Mann trauert. Sie will seine Asche von der Spitze des Mastes verstreuen, um endlich mit seinem Verlust abschließen zu können. Aber nachdem beide oben angekommen sind, ist der Rückweg plötzlich versperrt.

Schaut hier den Trailer zu Fall:

Fall - Trailer (Deutsch) HD

Fall ist ein gefährlicher Film, selbst für diejenigen, die keine ihnen bekannte Höhenangst besitzen. Die unablässige Inszenierung der beiden Hauptfiguren vor der extremen Distanz zum staubigen Wüstenboden wird bei vielen Zuschauenden für 107 Minuten Angstschweiß sorgen. Und allen, denen das nicht reicht, blüht kurz vor Ende ein schockierender Twist, der an dieser Stelle natürlich nicht verraten wird.

Mehr Netflix-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Obwohl er hierzulande als Straight-to-DVD-Start unter dem Radar flog, war Fall ein großer Kino-Erfolg: Laut Vanity Fair und The Numbers spielte er bei einem minimalen Budget von 3 Millionen Dollar ganze 21,7 Millionen wieder ein. Kein Wunder also, dass in Kürze eine Fortsetzung in die Kinos kommen wird.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.



Podcast für Thriller-Fans: Die besten Stephen King Verfilmungen aller Zeiten

Es gibt bereits fast 100 Verfilmungen, die auf Romanen und Kurzgeschichten des Horrorkönigs Stephen King basieren. Im Podcast blicken wir zurück auf die besten Stephen King-Adaption der letzten 50 Jahre:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insgesamt 17 spannende Empfehlungen stellen wir euch vor. Von historischen Zeitreisen über nervenaufreibende Psycho-Thriller bis hin zu schaurigen Gruselalbträumen: Die besten Filme und Serien nach Stephen King-Vorlage sind längst nicht nur auf Horror begrenzt und bieten fantastische Geschichten über Genregrenzen hinweg.