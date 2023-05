Aragorn ist unfassbar süß: KI-Bilder zeigen, wie die Herr der Ringe-Figuren bei Disney aussehen würden

Es soll neue Herr der Ringe-Filme geben. Wie sähe es aus, wenn die Helden um Aragorn als Disney-Animationsfiguren zurückkehren? Diese Frage hat eine künstliche Intelligenz jetzt beantwortet.

Die kürzlich angekündigten Herr der Ringe-Filme versprechen neue Abenteuer in Mittelerde. Aber was wäre, wenn die Macher die ganze Ästhetik des Fantasy-Franchise auf komplett neue Füße stellen würden? Dank einer künstlichen Intelligenz wissen Fans jetzt, wie Aragorn (Viggo Mortensen) und Co. in einem Disney-Animationsfilm aussehen würden.

Aragorn als Disney-Figur: Herr der Ringe-Helden wirken als Animationsfiguren richtig süß

Der Instagram-Nutzer Ben Morning veröffentlichte kürzlich das Ergebnis seiner Arbeit mit der KI midjourney in mehreren Bildern. Dort sind unter anderem Aragorn, Frodo (Elijah Wood) oder Gandalf (Ian McKellen) im herzzerreißenden Disney-Look zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insbesondere die düstereren Figuren wie Aragorn oder Boromir (Sean Bean) bekommen durch Einfluss der digitalen Veränderung einen niedlichen, gänzlich harmlosen Charme. Viele Fans werden sich fragen, wie unter diesen Voraussetzungen etwa Grima Schlangenzunge (Brad Dourif) oder Gollum (Andy Serkis) ausgesehen hätten.

Wie Screen Rant argumentiert, könnte ein Herr der Ringe-Film im Disney-Look für das Franchise diverse Vorteile bieten. Immerhin ist die heißgeliebte erste Trilogie mittlerweile etwa 20 Jahre alt. Ein Animationsabenteuer könnte Mittelerde für eine ganz neue Generation aufbereiten.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.