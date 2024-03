Arnold Schwarzenegger dreht ersten Film seit 5 Jahren – und Reacher-Star Alan Ritchson ist auch dabei

Neben Reacher spielt Alan Ritchson bald in einem neuen Amazon-Projekt mit. In der unterhaltsam klingenden Weihnachtskomödie gehört auch Action-Legende Arnold Schwarzenegger zum Cast.

Bald ist Alan Ritchson bei Amazon nicht mehr nur der wuchtige Ex-Söldner Reacher, sondern auch Teil eines unterhaltsamen Weihnachtsabenteuers mit Santa Claus. Der Star wurde jetzt für das kommende Projekt The Man with the Bag besetzt, in dem er an der Seite von Arnold Schwarzenegger zu sehen sein wird.

Neue Amazon-Weihnachtskomödie kommt mit Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger

Laut Deadline wurden Ritchson und Schwarzenegger beide für den kommenden Film des Amazon MGM-Studios besetzt. In The Man with the Bag von Regisseur Adam Shankman wird der Geschenksack des Weihnachtsmanns geklaut. Um ihn wiederzubekommen, schließt er sich mit einem ehemaligen Dieb zusammen. Gemeinsam mit ihm, seiner Tochter und einer Gruppe aussätziger Elfen muss Santa den größten Heist seines Lebens durchziehen.

Wer welche Rolle spielt, wurde noch nicht verkündet. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Arnie als Santa gecastet wurde und Ritchson die Rolle des Ex-Diebs übernimmt. Für Schwarzenegger ist die Rolle ein kleines Comeback. Er spielte zuletzt 2019 in einem Film mit. Hier filmte er seinen Part für Kung Fury 2. Ansonsten hat er für Netflix zuletzt seine Serie FUBAR gedreht.

Wann startet Amazons Weihnachtskomödie mit Alan Ritchson und Arnold Schwarzenegger?

Ein Startdatum für The Man with the Bag steht noch nicht fest. Wenn der Dreh demnächst beginnt, wird die Weihnachtskomödie vermutlich irgendwann 2025 veröffentlicht. Idealerweise passend zur Weihnachtszeit.

