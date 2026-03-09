Arnold Schwarzenegger kündigt Fantasy-Sequel an: Kultreihe soll nach 42 Jahren doch noch fortgeführt werden

In den 80ern war Arnold Schwarzenegger zuletzt als Fantasy-Kämpfer Conan zu sehen. Jetzt hat der Star persönlich einen dritten Teil mit ihm angekündigt und auch schon den Regisseur enthüllt.

Neben den legendärsten Arnold Schwarzenegger-Franchises wie Terminator und Predator ist die Conan-Reihe heute fast ein wenig in Vergessenheit geraten. Damit ist aber jetzt Schluss, denn der Star höchstpersönlich hat gerade eine neue Fortsetzung zu den 80er-Filmen Conan der Barbar und Conan der Zerstörer mit ihm in der Hauptrolle angekündigt. Ein Regisseur soll auch bereits feststehen.

Arnold Schwarzenegger kündigt King Conan von Christopher McQuarrie an

Laut Comic Book hat Arnie in einem aktuellen Interview mit TheArnoldFans auf dem Arnold Sports Festival in Columbus soeben einen dritten Conan-Film angekündigt. Er soll den Titel King Conan tragen. Außerdem enthüllte der Star, dass 20th Century Studios Christopher McQuarrie als Regisseur und Drehbuchautor für das Fantasy-Abenteuer angeheuert haben soll. Zuletzt drehte dieser vor allem mit Tom Cruise Blockbuster wie die letzten vier Mission: Impossible-Teile.

Schwarzenegger sprach auch darüber, worum es im dritten Conan-Film gehen soll:

Bei King Conan geht es um die alte, großartige Geschichte, dass Conan 40 Jahre lang König war und nun aus dem Königreich vertrieben wird. Natürlich gibt es Konflikte, aber irgendwie kehrt er zurück, und es bricht Chaos aus – Wahnsinn, Gewalt, Magie, Kreaturen und dergleichen. Und natürlich gibt es jetzt auch jede Menge Special Effects. Das Studio hat genug Geld, um diese Filme richtig groß zu machen, deshalb freue ich mich schon sehr auf all diese Projekte.

Außerdem teaste Arnie, wie seine Rückkehr als aktuell 78-jähriger Conan gestaltet werden soll:

Sie schreiben die Rolle gerade. Sie schreiben sie nicht so, als wäre ich vierzig, sondern altersgerecht. Ich werde trotzdem reinkommen und ordentlich austeilen, aber es wird anders sein.

Wann startet King Conan mit Arnold Schwarzenegger im Kino?

Neben den frischen Aussagen des Stars steht eine offizielle King Conan-Bestätigung des Studios noch aus. Das Projekt befindet sich also wohl noch in einem ziemlich frühen Produktionsstadium. Dementsprechend ist ein konkreter Kinostart auch noch nicht bekannt.

Falls die Entwicklungen planmäßig voranschreiten, rechnen wir frühestens Ende 2027 oder erst 2028 mit einem Kinostart des dritten Conan-Films. Falls ihr die ersten beiden Fantasy-Abenteuer mit Arnie in der Titelrolle nachholen oder mal wieder schauen wollt, könnt ihr die Filme bei Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Abo-Flat streamen sie zurzeit nirgends.