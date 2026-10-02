Arnold Schwarzenegger präsentiert den Trailer zu seinem neuen Actionfilm, in dem er eine der legendärsten Figuren der Geschichte verkörpert

Arnold Schwarzenegger hat bereits viele ikonische Kinoauftritte hingelegt und für dutzende Sternstunden des Actionkinos gesorgt. In dem Teaser zu seinem neuesten Film wagt er sich jedoch an eine der bekanntesten Figuren aller Zeiten.

Nachdem ihn bereits Richard Attenborough, Kurt Russell, J.K. Simmons und David Harbour verkörpert haben, schlüpft nun auch Arnold Schwarzenegger in die Rolle eines der ikonischsten Charaktere aller Zeiten, nämlich die des Weihnachtsmanns. Dies tut er für den Film Geklaute Weihnachten, für den Prime Video jetzt einen ersten Trailer veröffentlicht hat.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Gestohlene Weihnachten schauen:

The Man with the Bag - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Teaser zu Gestohlene Weihnachten gewährt ersten Einblick auf Schwarzenegger als Weihnachtsmann

In Geklaute Weihnachten wird die Geschichte des Weihnachtsmanns erzählt, der sich die Hilfe eines geläuterten Diebes sucht (Alan Ritchson), um seinen Sack voller Geschenke zurückzuerlangen. Dieser wurde nämlich von einer Elfe gestohlen, die von Awkwafina verkörpert wird. Daraus entspinnt sich eine Jagd, die über den Nordpol hinaus auch durch New York City verlaufen wird.

Inszeniert wird der Film von Adam Shankman und der Cast ist auch in den Nebenrollen mit Ken Jeong und Liza Koshy prominent besetzt. Der erste Teaser verspricht bereits eine große Menge an Humor, aber auch fantasievolle Bilder vom Nordpol und dem Rentierschlitten. Den weißen Bart trägt Schwarzenegger bereits seit einer Weile, doch auch der rote Mantel steht ihm erstaunlich gut.

In einem Interview erzählte Schwarzenegger übrigens, mit welchem Film er in seiner Karriere am meisten Geld verdiente.

Wann und wo kann man den neuen Schwarzenegger-Film sehen?

Der von Amazon produzierte Film wird der große Weihnachtsblockbuster für die hauseigene Plattform Prime Video werden. Mit einem Abo kann Geklaute Weihnachten bereits ab dem 2. Dezember gestreamt werden.



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