Arnold Schwarzenegger wäre bei Action-Dreh fast gestorben: Es ist einer seiner epischsten Blockbuster

Der Dreh eines Actionfilms kann gewisse Gefahren bergen. Nicht umsonst übernehmen häufig Stuntleute die gefährlichsten Aufnahmen. Das ist allerdings nicht immer möglich.

Arnold Schwarzenegger ist durch Actionfilme zu seinem Ruhm gekommen. In den 80ern wurde er zu einem der ikonischsten Actionstars aller Zeiten, was natürlich auch spektakuläre Stunts bedeutete. Solche Stunts können schnell auch mal schief laufen und so kam es, dass Schwarzenegger gleich mehrere gefährliche Situationen durchstehen musste. Bei True Lies – Wahre Lügen war es sogar so gefährlich, dass er beinahe gestorben wäre.

Während True Lies wäre Arnold Schwarzenegger beinahe in den Tod gestürzt

Schwarzenegger war besonders zu Beginn seiner Karriere gezwungen, viele Stunts selbst zu machen. Das lag hauptsächlich daran, dass es so wenige Stuntleute gab, die seiner Physis entsprachen. Arnold Schwarzenegger war bekanntlich in den 70ern zu Mister Universe gewählt worden. Wie Cinemablend 2023 aufgrund von Schwarzeneggers Newsletter bekannt gab, musste er zum Beispiel für Conan der Barbar alle Stunts selbst machen.

Bei True Lies führte genau das beinahe zu seinem eigenen Tod. Wie er damals Entertainment Tonight gegenüber erzählte, handelte es sich dabei um die Szene mit dem Pferd auf dem Dach.

In der Szene verfolgte er einen Verdächtigen, der mit einem Motorrad auf das Dach eines Hotels flüchtete. Schwarzenegger selbst saß auf einem Pferd. Als der Verdächtige mit dem Motorrad über eine Häuserschlucht sprang, wollte Schwarzenegger dies mit dem Pferd nachmachen, doch das Pferd weigerte sich im letzten Moment.

Ich wäre beinahe umgekommen, denn wir waren mit dem Pferd auf dem Dach, und da gab es kein Geländer. Das Pferd ist irgendwie durchgedreht. Es ist rückwärts gelaufen, und einer seiner Hufe hing über dem Dachrand. Wären wir nur einen Schritt weiter gegangen, wäre ich tot gewesen, da bin ich mir ganz sicher.

Glücklicherweise ist weder Schwarzenegger noch dem Pferd etwas passiert. Die Erfahrung machte den Schauspieler jedoch höchstwahrscheinlich demütig. Und vor allem dürfte er froh sein, dass so viele andere Stunts inzwischen von Stuntleuten übernommen werden.