Arnold Schwarzenegger war vor 52 Jahren Teilnehmer in einer Dating-Show und das Video ist zu lustig

Schon bevor Arnold Schwarzenegger als Terminator durch Hollywood fegte, machte er Bekanntschaft mit der Kamera – und zwar in einer Dating-Show.

Als einstiger Bodybuilder, Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien kann Arnold Schwarzenegger auf eine abenteuerliche Laufbahn zurückblicken. Ein besonders unterhaltsames Detail darin: Ein Abstecher in eine Dating-Show.

Vor 52 Jahren trat Arnold Schwarzenegger in The New Dating Game auf – und es gibt ein Video dazu, das einfach nur zum schreien ist

Wie Collider kürzlich berichtete, war Arnold Schwarzenegger (Terminator, True Lies: Wahre Lügen) auch vor seinem Erfolg in James Camerons Science Fiction-Ikone Terminator alles andere als kamerascheu. So existiert ein sehr unterhaltsames Video, in dem Schwarzenegger in der von Jim Lange moderierten The New Dating Show versucht, eine Verabredung zu ergattern.

In der Originalauflage The Dating Show folgt die Sendung einer Bachelorette, die einer Reihe von Männern lustig-absurde Fragen stellte und versuchte, ein passendes Date zu finden. In The New Dating Show lief es genau umgekehrt. Ein Bachelor – in diesem Fall Arnold Schwarzenegger – geht ins Gespräch mit drei Kandidatinnen, um schließlich eine von ihnen auszuwählen. Seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Video erleben wir einen selbstbewussten, gerade mal 26-jährigen Arnold Schwarzenegger, der mit seinem berühmten österreichischen Akzent stolz seine Maße präsentiert. Nicht ohne die (wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinte Vorwarnung): Rastet jetzt nicht aus.

Im weiteren Gespräch mit den drei Kandidatinnen Elena Casey, Kay Show und Melody Williams spielt Schwarzenegger den Unschuldigen und lässt durchblicken, dass er kein Problem hat, sich voll auf das Dating-Spiel einzulassen. Schließlich war es die Homecoming-Prinzessin Kay Show, die er als sein Date auswählte.

Ihr Gewinn: Ein Abend in dem Restaurant Andres in Beverly Hills und eine Urlaubsreise auf die hawaiianische Insel Oahu. Ob Fan oder nicht, das Video von Arnold Schwarzenegger ist sehenswert und zeigt, dass er viele Facetten hat.

Ein gewisses komödiantisches Talent (kombiniert mit einer gesunden Portion Selbstironie) ist ihm nach Sichtung dieses Beweismaterials jedenfalls nicht abzusprechen.

Podcast: Die 20 größten kommenden Sci-Fi-Serien

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2026 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben neuen Staffeln von Stranger Things und Fallout starten 2025 und 2026 auch einige spannende Neuheiten. Düstere Cyberpunk-Verschwörungen, Gehirnhacking, völlige KI-Überwachung oder epische Weltraum-Abenteuer und apokalyptische Freundlichkeit: Die demnächst startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann.

