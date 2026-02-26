Arya & Egg vereint: "Episches Abenteuer" mit Stars aus Game of Thrones- & A Knight of the Seven Kingdoms kriegt ersten Trailer

Pünktlich zum Ende von A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 1 gibt's den ersten Trailer für das Familienabenteuer 500 Miles mit Egg-Darsteller Dexter Sol Ansell, GoT-Star Maisie Williams und Bill Nighy.

Egg und Arya in einem Film? Fast! Dexter Sol Ansell aus A Knight of the Seven Kingdoms und Maisie Williams aus Game of Thrones werden demnächst in einem Film zu sehen sein und heute ist der erste Trailer erschienen. Als Bonus gibt's den wunderbaren Bill Nighy als grummeligen Großvater. Schaut euch hier den Trailer für 500 Miles an, der mit bekannten Gesichtern und pittoresken irischen Landschaften aufwartet.

Der Trailer für 500 Miles mit Bill Nighy, Maisie Williams & Dexter Sol Ansell:

500 Miles - Trailer (English) HD

Für Dexter Sol Ansell ist 500 Miles das einzige neue Projekt neben A Knight of the Seven Kingdoms

Für Dexter Sol Ansell ist 500 Miles das derzeit einzige Projekt, das nach der 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms auf dem Plan steht, wobei der Film selbst bereits 2024 fertig gedreht wurde. Der Egg-Darsteller bleibt allerdings nicht untätig. Aktuell laufen nämlich schon die Dreharbeiten für Staffel 2 seiner Hit-Serie, die 2027 starten soll.

Die offizielle Synopsis zu 500 Miles liest sich wie folgt:

Während sich ihre zerstrittenen Eltern (Clare Dunne und Michael Socha) vor Sorge die Haare raufen, begeben sich der Ausreißer Finn (Roman Griffin Davis) und sein quirliger jüngerer Bruder Charlie (Dexter Sol Ansell) auf ein episches Abenteuer von Yorkshire über Land und Meer bis hin zur wilden Westküste Irlands.

Und weiter:

Unterstützt von der freigeistigen Straßenmusikantin Cáit (Maisie Williams), die den jungen Jungen auf ihrem Weg hilft, hoffen die Brüder auf ein Wiedersehen mit ihrem entfremdeten, geliebten Großvater (Bill Nighy), mit dem ihre Eltern seit den schicksalhaften Ereignissen des vergangenen Sommers kein Wort mehr gewechselt haben.

Auch interessant:

Auf dem Regiestuhl saß Morgan Matthews, der mit dem Asa Butterfield-Film X+Y sein Debüt gab und seither vor allem im Dokumentationsbereich tätig war. Für seinen neuen Film konnte Matthews gleich drei beeindruckende Jungstars gewinnen, neben Dexter Sol Ansell und Maisie Williams spielt auch Roman Griffin Davis mit, der vielen von euch vielleicht bekannt vorkommt. Er war der junge Hauptdarsteller in Jojo Rabbit von Taika Waititi.

500 Miles hat noch keinen deutschen Starttermin, aber diese Woche feiert das Familiendrama beim Dublin International Film Festival Premiere.