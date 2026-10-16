Ein atemberaubendes Meisterwerk der internationalen Filmgeschichte kommt ins Kino zurück: Mit 14 Minuten, die zensiert werden sollten

Es ist einer der wichtigsten Filme der chinesischen Kinogeschichte, der noch heute mit starken Performances und unglaublichen Bildern zu bezirzen weiß. Erfahrt auf Moviepilot, wie ihr ihn noch dieses Jahr im Kino erleben könnt.

Das Kinojahr 2026 hatte schon einige große Titel zu verzeichnen. Ein unverhofftes Highlight des Weltkinos wartet aber noch gegen Ende auf uns – sozusagen als I-Tüpfelchen. Dabei handelt es sich um die Neuveröffentlichung des chinesischen Meisterwerks Lebewohl, meine Konkubine von 1993, das seinerzeit die Goldene Palme von Cannes erhielt und darüber hinaus als bester fremdsprachiger Film für einen Oscar nominiert wurde.

Ab dem 17. Dezember habt ihr die Gelegenheit, den Film von Regisseur Chen Kaige erneut auf der großen Leinwand zu erleben.

Lebewohl, meine Konkubine: Ein tragisches Schauspiel über die Liebe und das Geschlecht

Der Film beginnt 1977, ein Jahr nach der chinesischen Kulturrevolution, auf der Bühne einer Pekingoper, springt dann aber in der Zeit. In die Kindheit der Waisen Shitou und Douzi, die von einem sadistischen Meister für das anspruchsvolle Traditionsschauspiel ausgebildet werden. Shitou als Mann, Douzi in der Frauenrolle. Jahre später sind die beiden Männer eng miteinander verbunden und große Stars der Pekingoper. Doch die politischen Umbrüche im Land und Eifersucht reißen sie auseinander, denn Douzi ist in seinen besten Freund verliebt. Der lässt sich auch erst auf die Zuneigung ein, heiratet dann aber eine Sexarbeiterin.

Kontrastiert wird die sich anbahnende Tragödie der anmutigen Schauspieler durch das auf der Bühne aufgeführte Stück, in dem einer Konkubine ihre Loyalität zum Verhängnis wird. Absolute Schönheit und große Verzweiflung gehen hier Hand in Hand.



Zensur in China: Das Meisterwerk wurde erst verboten und dann gekürzt

Während es international reichlich Lob für die atemberaubende Inszenierung von Lebewohl, meine Konkubine gab und auch die zentralen Stars Leslie Cheung und Zhang Fengyi mit Anerkennung überschüttet wurden, hatte es der Film im Heimatland China weniger leicht. So widersprach das Politbüro zunächst der Erforschung von gleichgeschlechtlicher Liebe und Geschlechtsidentität sowie der Darstellung von Unruhen in den 60er Jahren.

Der Film wurde zunächst komplett verboten, kurz darauf aber nach einer Kürzung freigegeben (via Variety ). 14 Minuten wurden dadurch aus dem Film geschnitten, die in heutigen Fassungen zum Glück restauriert wurden.

Der Spiegel schrieb damals: "In diesem Film, im Spiel und Gesang von Leslie Cheung und Zhang Fengyi, bekommt man eine Ahnung von der Magie der chinesischen Oper, von einem dritten Geschlecht absoluter Schönheit, das sich über Männlichkeit und Weiblichkeit erhebt."

Wer im Dezember die Chance hat, eine Vorstellung dieses Re-Releases zu erwischen, sollte sich diese Gelegenheit auf jeden Fall nicht entgehen lassen.