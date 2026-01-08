Auf den Spuren von Bridgerton, Outlander und The Witcher in Großbritannien: An den schönsten Film- und Serienschauplätzen wirst du selbst zum Star der Geschichte [Anzeige]

Dein filmreifer Urlaub beginnt in England, Schottland und Wales: Besuche faszinierende Drehorte in Großbritannien und erlebe deine liebsten Film- und Serienwelten hautnah.

Hast du dich auch schon einmal beim Schauen deiner Lieblingsfilme und -serien gefragt, wie es wohl wirklich an den ikonischen Orten aussieht, an denen deine Held:innen ihre großen Abenteuer erleben? In England, Schottland und Wales kannst du selbst hinter die Kulissen zahlreicher Drehorte blicken, die aktuellen Hits wie Bridgerton, Outlander oder Peaky Blinders – Gangs of Birmingham ihre einzigartige Atmosphäre verleihen.

Begib dich selbst auf die Suche und entdecke die historischen und magischen Welten in Großbritannien, die eine abwechslungsreiche Mischung aus malerischen Landschaften, jahrhundertealter Kultur und vielseitiger Kulinarik bieten. Und das Beste: Mit VisitBritain geht die Planung deines filmreifen Urlaubs jetzt sogar noch einfacher.

Besuche England, Schottland und Wales – und wandle auf den Spuren deiner Held:innen

VisitBritain ermöglicht es dir auf ihrer Website , ganz unkompliziert nach den Drehorten deiner Lieblingsfilme und -serien in Großbritannien zu suchen. Dort kannst du nach Regionen, Aktivitäten und Genres filtern, ganz egal, ob du es lieber abenteuerlich, actionreich, romantisch oder gemütlich magst. Dazu werden dir verschiedene Rundreisen vorgeschlagen, die dir eine aufwendige Routenplanung sogar völlig abnehmen.

Um dich perfekt auf dein eigenes Abenteuer einzustimmen, hat der preisgekrönte Regisseur Tom Hooper (The King's Speech) mit Großbritannien - der Film einige der spannendsten Drehorte in England, Schottland und Wales in Szene gesetzt. Lass dich von dem Film inspirieren und sieh, wie du in Großbritannien selbst zum Star der Geschichte wirst:

Großbritannien - der Film

Bridgerton, Outlander und Peaky Blinders hautnah erleben: Besuche aktuelle Film- und Serien-Hits in Großbritannien

Prunkvolle Anwesen voller Abenteuer und Kultur: Die Welt von Bridgerton in England

Am 29. Januar 2026 startet die 4. Staffel von Bridgerton bei Netflix, in der Benedict Bridgerton (Luke Thompson) seine eigene Liebesgeschichte bekommen wird. Wenn du dich einmal selbst wie ein Lord oder eine Lady am Königinnenhofe der Regency-Ära fühlen möchtest, hast du in England gleich mehrere faszinierende Anlaufstellen.

Im Castle Howard in Yorkshire kannst du dich selbst wie der Duke von Hastings fühlen, der darin in Staffel 1 residierte. Im Painshill Park in Surrey erhältst du die Möglichkeit, wie deine liebsten Serienfiguren durch den malerischen Park zu flanieren, eine Bootstour zu machen oder wie Simon (Regé-Jean Page) und Daphne (Phoebe Dynevor) auf der Five Arch Bridge ein tiefes Gespräch mit Ausblick zu führen.

Im Windsor Great Park in Berkshire kannst du dagegen genau wie Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) und Kate Sharma (Simone Ashley) bei einer Kutschfahrt romantische Momente vor traumhafter Kulisse erleben. In Somerset lädt die beachtliche Sammlung des Holburne Museum zum Staunen ein, die nicht nur die allererste Kunstgalerie in Bath war, sondern auch als Kulisse für Lady Danburys Haus in Bridgerton diente. In Bath befindet sich mit dem No. 1 Royal Cresent auch der üppige Wohnsitz der Familie Featherington.

Und verschlägt es dich in die englische Hauptstadt, erwarten dich mit dem Hampton Court Palace unter anderem die prunkvolle Residenz von Queen Charlotte sowie mit dem Ranger's House das Haus der Familie Bridgerton selbst. Und das war noch nicht alles.

Uralte Burgen und traumhafte Landschaften: Die Welt von Outlander in Schottland

Die Highland-Saga von Diana Gabaldon wurde mit Outlander in bisher sieben Staffeln erzählt. Die 8. Staffel startet am 6. März 2026 endlich bei Starz und wird die Geschichte von Jamie (Sam Heughan) und Claire (Caitriona Balfe) zu Ende bringen. Um dich perfekt auf die finalen Folgen einzustimmen, kannst du die schönsten Schauplätze aus der Historien-Serie in Schottland schon jetzt selbst erleben.

Besuche das spätmittelalterliche Doune Castle, das stolz über dem Fluss Teith thront. Outlander-Star Sam Heughan selbst hat einen Audioguide eingesprochen, der dich über das beeindruckende Anwesen führt, das in der Serie als Burg Leoch zu sehen ist. Game of Thrones-Fans sollten die Burg dazu als Residenz des Hauses Stark wiedererkennen: Winterfell.

Die Drummond Castle Gardens lassen die Versailles-Szenen aus der 2. Staffel von Outlander wieder aufleben, während das Craigmillar Castle als Gefängnis von Ardsmuir aus der 3. Staffel erkennbar ist. Das malerische Blackness Castle wurde hingegen in der 1. Staffel als Drehort für Fort William genutzt. Filmfans kennen es womöglich auch aus den Historiendramen Outlaw King sowie Maria Stuart, Königin von Schottland.

Das Midhope Castle in der Nähe der schottischen Stadt South Queensferry wurde auch als Kulisse für die kommende 8. Staffel von Outlander genutzt. Fans ist es als Lallybroch bekannt, wo die Familie Fraser ihren Sitz hat. Doch es warten noch mehr spannende Drehorte auf dich.

Geschichte und Kulinarik: Die Welt von Peaky Blinders in Nordwestengland und Wales

Auch die Hit-Serie Peaky Blinders wird in Kürze fortgesetzt: Fans erwartet der Film Peaky Blinders: The Immortal Man ab dem 20. März 2025 auf Netflix. Perfekt also, um noch einmal in die düstere Serienwelt abzutauchen und die Schauplätze, an denen Thomas Shelby (Cillian Murphy) wandelte, selbst zu erleben.

In Pontcysyllte Aqueduct im walisischen Wrexham kannst du die von der UNESCO als "Meisterwerk kreativen Genies" betitelte Brücke bewundern, die sich 38 Meter über dem Fluss Dee erhebt. Das architektonisch beeindruckende Bauwerk diente als Drehort für den kommenden Peaky Blinders-Film The Immortal Man und war sogar bereits im ersten Trailer zum Film zu sehen.

Die Welt von Peaky Blinders erstreckt sich darüber hinaus vor allem in Birmingham und den Midlands von England, wo unter anderem das Black Country Living Museum auf dich wartet. Es diente als Charlie's Yard als eines der Hauptsets der Hit-Serie und bietet dort nun regelmäßig besondere Veranstaltungen an, die ganz im Zeichen von Peaky Blinders stehen. Tauche mit besonderen Speisen und Getränken in ein kulinarisches Geschmackserlebnis nach Peaky-Art ein.

Eine Tour durch den Stadtteil Digbeth in Birmingham führt dich dagegen durch zahlreiche Peaky Blinders-Schauplätze, die jede Menge Zeit und Möglichkeit für einen Absacker in den lokalen Pubs und Restaurants dalassen. Worauf wartest du also noch?

Erkunde all das und noch viel mehr mit VisitBritain : Die Drehorte zahlreicher weiterer Film- und Serien-Hits wie Downton Abbey, Harry Potter, House of the Dragon, Wuthering Heights – Sturmhöhe, The Witcher und Paddington erwarten dich in England, Schottland und Wales!