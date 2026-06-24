Auf diese Free-TV-Premiere mussten wir 4 (!) Jahre warten: Jetzt läuft der Geheimtipp endlich im Fernsehen

Romantische Komödien gibt es wie Sand am Meer. Aber die allermeisten sind komplett heteronormativ. Nicht so bei dieser Free-TV-Premiere von heute.

Satte vier Jahre hat es gedauert, bis Bros endlich zum ersten Mal im TV läuft. Dafür hat es diese Free-TV-Premiere aber in sich. Die Rom-Com dreht sich zur Abwechslung mal nicht um einen Mann und eine Frau, sondern um zwei schwule Männer. Die durchleben natürlich die eine oder andere Beziehungs-Kapriole.

Los geht es heute Abend, am 28. Juni, ab 20:15 Uhr bei Sixx. Mit Werbung dauert der Spaß bis um 22:35 Uhr und eine Wiederholung kommt noch in derselben Nacht ab 0:30 Uhr. Selbstverständlich lässt sich Bros aber auch online streamen, zum Beispiel hier bei diesen Anbietern.

Heute erstmals im TV: Darum geht's in der Rom-Com Bros

Bobby (Billy Eichner) ist glücklicher Single und genießt sein Leben als schwuler Mann in New York. Er hat überhaupt keine Lust auf feste Bindungen und außerdem alle Hände damit voll zu tun, ein LGBTQ+-Museum zu eröffnen. Doch dann lernt er Aaron (Luke MacFarlane) kennen und die beiden verlieben sich ineinander.

Aaron scheint allerdings ein so ganz anderer Typ Schwuler zu sein. Während Bobby eher ein Nerd ist, entspricht Aaron anscheinend diversen Sportler-Klischees. Zumindest auf den ersten Blick kann das nicht passen und es kommt, wie es kommen muss: Die beiden Männer verstricken sich in Missverständnisse und Beziehungsprobleme, obwohl sie doch eigentlich beide keine Beziehung wollen – oder vielleicht doch?

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Bros ist eine Rom-Com, wie sie im Buche steht – und doch erfrischend anders

Wenn ihr schon einmal eine romantische Komödie gesehen habt, werdet ihr in etwa wissen, wie sich die Geschichte zwischen Aaron und Bobby entwickelt. Aber immerhin haben wir es hier endlich mal wieder mit einer Rom-Com zu tun, die nicht stocksteif und klassisch binär-heteronormativ daherkommt. Queere Menschen dürften hier größtenteils viel Spaß daran haben, wie diverse Klischees aufs Korn genommen werden.

Richtig viele und vor allem gute Rom-Coms für Nicht-Heteros gibt es zwar immer noch nicht, die Lage wird allerdings langsam, aber sicher besser. In den letzten Jahren sind immerhin unter anderem The Wedding Banquet, Fire Island, Der Sommer mit Anaïs, Happiest Season, Wer will schon einen Astronauten heiraten?, Perfect Endings, Skinny Love, Cloudburst, Dating Amber, But I'm a Cheerleader und Lesbian Space Princess erschienen.