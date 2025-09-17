Auf diese Infos warten Disney-Fans seit Jahren: Handlung von Die Eiskönigin 3 enthüllt

Zwei lange Jahre müssen Fans noch auf Die Eiskönigin 3 warten. Immerhin gibt es jetzt erste Handlungsinfos zu der Disney-Fortsetzung, die eine große Überraschung andeutet.

Ein kurzer Blick in die Spielzeugläden und Supermärkte genügt meistens – und schon springen einem Tassen, Ballons oder Kuchendekoration mit einer lächelnden Elsa ins Auge. Keine Frage, Disney hat 2013 mit Die Eiskönigin ein Phänomen in die Welt gesetzt, dessen Hype auch nach 12 Jahren ungebrochen ist.

Das Studio weiß das natürlich und baut das Franchise seitdem stetig weiter aus: So folgten 2019 die Fortsetzung Die Eiskönigin 2, einige Kurzfilme wie Olaf taut auf und sogar ein Musical. Doch damit nicht genug: Disney lässt mindestens noch ein weiteres Sequel auf den Animations-Hit folgen.

Zu dem 2027 im Kino startenden Die Eiskönigin 3 wurden nun erste Handlungsdetails bekannt, die Fans extrem neugierig machen dürften.

Erste Story-Infos zu Die Eiskönigin 3 deuten absolutes Disney-Novum an

Der auf Disney-News spezialisierte brasilianische Account Almanaque Disney postete die erste Synopsis zu Die Eiskönigin 3, die kürzlich auf der Disney Consumer Products Launch Conference in Shanghai, China enthüllt wurde. Diese lautet übersetzt wie folgt:

Erleben Sie in diesem neuen Kapitel die Hochzeit des Jahrhunderts in Arendelle, wenn Königin Anna vor den Traualtar tritt und sich Elsa auf einer neuen magischen Reise voller unbekannter Herausforderungen anschließt. Und was noch spannender ist: Die königliche Familie steht kurz davor, ein geheimnisvolles neues Mitglied willkommen zu heißen!



Dazu sollte erwähnt werden, dass diese Handlungsinformationen von Disney noch nicht offiziell bestätigt worden. Zudem nutzte Almanaque Disney für die sprachliche Übersetzung den KI-Chatbot Grok, wobei erfahrungsgemäß kleine Fehler auftauchen können. Die Synopsis sollte also zunächst mit Vorsicht genossen werden.

Sollte sie jedoch zutreffen, bekommen wir es offenbar mit einem neuen Charakter des Franchises zu tun. Unter anderem Collider spekuliert darauf, dass es sich dabei um die Geburt eines Kindes handeln könnte. Das wäre tatsächlich eine absolute Premiere für Disney, denn bisher ist noch keine der offiziellen Disney-Prinzessinnen (zu denen Anna und Elsa aber ohnehin nicht zählen) in einem Kinofilm Mutter geworden.

Lediglich in Arielle, die Meerjungfrau 2 tauchte Arielles Tochter Melody auf, dabei handelte es sich aber nur um eine Direct-to-Video-Produktion.

Genauso gut könnte das "geheimnisvolle neue Mitglied" aber auch eine andere Figur sein, die zur Königsfamilie von Arendelle gehört.

Wann startet Die Eiskönigin 3 im Kino?

Erfahren werden wir das spätestens am 25. November 2027, wenn Die Eiskönigin 3 hierzulande in den Kinos anläuft. Ein vierter Teil der Animationsreihe soll angeblich für 2028 geplant sein, ist aber noch nicht offiziell bestätigt.

Zur Überbrückung der langen Wartezeit könnt ihr sämtliche Filme des Franchises in der Streaming-Flatrate von Disney+ anschauen.