Auf diesen Sci-Fi-Film bei Netflix sind wir besonders gespannt: Das erste Bild weckt große Vorfreude

Einer der großen Animationskünstler Amerikas hat einen neuen Sci-Fi-Film, der irgendwann dieses Jahr bei Netflix landen soll. Jetzt gibt es erste Bilder dazu.

Auch, wenn ihr den Namen Brad Bird nicht kennt, ihr seid garantiert mit seiner Arbeit im Animationsbereich bekannt. Nach zwei Simpsons-Episoden schuf er das Meisterwerk Der Gigant aus dem All, gefolgt von Die Unglaublichen - The Incredibles und Ratatouille. Nun hat er einen neuen Sci-Fi-Film in Petto, der noch dieses Jahr zu Netflix kommen soll.

Die ersten Bilder dazu sehen nach einer Mischung aus retro-futuristischer Science-Fiction und Film noir aus.

Netflix präsentiert ersten Eindruck zu Brad Birds Sci-Fi-Film Ray Gunn

Birds kommender Film von Skydance Animation heißt Ray Gunn und dreht sich tatsächlich in bester Noir-Manier um einen Privatdetektiv im Trenchcoat. Nur, dass Ray (mit der Stimme von Sam Rockwell) laut What's on Netflix in einer futuristischen Welt lebt, die von Menschen und Aliens bewohnt wird und seinem Namen entsprechend mit Strahlenpistole statt Revolver ausgestattet ist. Hier sind die ersten Stücke Netflix-Keyart von ihm:

Weitere Sprechrollen haben Scarlett Johansson als Popstar Venus Nova und Tom Waits als Rays einäugiger Alien-Bekannter Eyera. Den Soundtrack steuert der renommierte Komponist Michael Giacchino bei, nicht nicht nur bereits mit Bird zusammengearbeitet hat, sondern auch zahlreiche Sci-Fi-Projekte wie Fringe, Star Trek und Rogue One: A Star Wars Story mit Musik unterlegt hat. Ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht.

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Ich persönlich habe übrigens erst diese Woche Brad Birds meiner Meinung nach größtes Meisterwerk in unserer neuen Folge vom Streamgestöber-Podcast vorgestellt. Hört doch mal rein:

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