Auf keinen Fall bei Netflix verpassen: Dieser neue Film begeistert mit den schönsten Bildern des Jahres

Wenn ein Film uns so fasziniert, dass wir einfach nur noch gebannt hinsehen und die Bilder in uns aufsaugen, macht er einiges richtig. Dieser Neustart bei Netflix zeigt das besonders eindrucksvoll.

Leise Filme haben es in der Zeit der großen Blockbuster, der ewig weitergesponnenen Franchises und der lauten Internetdiskussionen nicht leicht. Doch wenn sie so fantastisch gefilmt sind, dass man den Blick einfach nicht von ihnen losreißen kann, können sie dennoch für sich sprechen.

Train Dreams ist so ein Film. Regisseur Clint Bentley und Kameramann Adolpho Veloso haben sich ein simples Ziel gesteckt: das einfache Leben eines einfachen Mannes einfangen und bebildern. Nicht mehr, nicht weniger. Doch das Ergebnis ist ein Kunstwerk, das uns von der ersten bis zur letzten Sekunde in Erstaunen versetzt. Wer diesen Balsam für die Seele brauchen kann, sollte jetzt bei Netflix vorbeischauen.

In Train Dreams begleiten wir das Leben eines einfachen Holzfällers durch alle Höhen und Tiefen

Robert Grainier (Joel Edgerton) lebt weit weg von den großen Städten und erlebt den Wandel der Welt im frühen 20. Jahrhundert nur am Rande. Er ist Holzfäller. Seine Welt besteht aus Sägeblättern und Männern mit Äxten, dem Knacken von Ästen und dem Ächzen, wenn wieder ein großer, hunderte Jahre alter Baum fällt und stirbt. Aus den Stämmen wird Baumaterial, aus dem Baumaterial Eisenbahnbrücken.

Doch der stets in sich gekehrte Grainier verbringt nur Teile seines Lebens mit dieser Arbeit. Wenn er genug verdient hat, kehrt er immer wieder zu seiner Frau Gladys (Felicity Jones) und schließlich seiner Tochter Katy zurück. Doch so friedlich und idyllisch, wie viele dieser Jahre verlaufen, bleibt es nicht ewig. Selbst so weit abseits von allem ist Grainier nicht vor Schicksalsschlägen gefeit.

Train Dreams bei Netflix ist ein Meisterwerk aus atemberaubenden Bildern und berührenden Momenten

Es gibt Filme, die sind redselig, mit vielen Dialogen, mit Action und weltverändernden Ereignissen. Train Dreams ist, wie sein von Joel Edgerton unendlich liebevoll gespielter Protagonist, alles andere als geschwätzig. Train Dreams lässt seine Bilder für sich sprechen. Die haben so viel zu sagen – und geben uns gleichzeitig allen Freiraum, sie auf uns wirken zu lassen.

Dieser Film will einfach erlebt, geatmet, aufgesogen und manchmal auch als Tränen wieder vergossen werden. Das hier ist menschliches Leben in purster Form: die Eindrücke im Wald, das Rauschen in den Blättern, das Stampfen und Fauchen der Dampflok. Der Tanz des Feuerscheins auf den Gesichtern der Arbeiter, das Lächeln auf Grainiers Gesicht, wenn seine Tochter ihm auf wackeligen Beinen durchs Gras folgt.

Train Dreams berührt auf ganz einfache Weise, ist simpel gestrickt wie Grainier, aber er sieht all die kleinen Details, die ein Leben ausmachen. Wie ein Call Me by Your Name oder die Filme eines Terrence Malick geht es hier einfach darum, den Film zu fühlen. Und das fällt ab dem ersten Moment sehr leicht. Denn Train Dreams ist, man kann es nicht anders sagen, schlicht und ergreifend wunderschön.

Wer in der stressigen Vorweihnachtszeit einmal durchatmen muss oder sich einfach von beeindruckenden Bildern verzaubern lassen will, kann Train Dreams jetzt bei Netflix streamen.

