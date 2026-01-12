Auf Netflix: Das war der meistgesehene Sci-Fi-Film der Plattform im letzten Jahr mit über 88 Millionen Aufrufen

Der meistgesehene Science-Fiction-Film von Netflix kam erst im Oktober 2025 heraus und erreichte doch noch in kurzer Zeit die Spitze.

Falls ihr euch nach dem mittlerweile abgeschlossenen Jahr 2025 fragt, was der erfolgreichste Sci-Fi-Film auf Netflix gewesen sein mag, könnte euch die Antwort überraschen. Es war nämlich nicht der teuerste. Diese zweifelhafte Ehre gebührt The Electric State mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown in der Hauptrolle, der sagenhafte 320 Millionen US-Dollar gekostet hat. Bis dato das kostspieligste Netflix-Filmprojekt. Gestreamt wurde er in der ersten Jahreshälfte 74,2 Millionen Mal.

Eine lukrativere Rechnung machte da Guillermo del Toros Frankenstein-Adaption auf, die nur an die 120 Millionen Dollar gekostet haben soll und bis Ende des Jahres sage und schreibe 88 Millionen Aufrufe vorweisen konnte – der meistgesehene Sci-Fi-Film des Jahres auf Netflix.

Guillermo del Toros Frankenstein

Der auf Netflix vorliegende Frankenstein ist die jüngste Adaption des gleichnamigen Romans von Mary Shelley, die mit ihrem Buch von 1818 einen Meilenstein der Gothic-Horror- und Science-Fiction-Literatur schuf. In Del Toros Film erleben wir, wie der ebenso brillante wie arrogante Wissenschaftler Victor Frankenstein (Oscar Isaac) sich daran macht, die Geheimnisse des Lebens zu entschlüsseln.

Durch finanzielle Unterstützung seines Geldgebers Heinrich Harlander (Christoph Waltz) gelingt es ihm, im Labor eine aus Leichenteilen zusammengesetzte Kreatur (Jacob Elordi) zu erschaffen.

Bald schon will Victor sich seiner monströsen Schöpfung entledigen. Als die Kreatur jedoch feststellen muss, dass sie wohl nicht sterben kann, ringt sie mit ihrer Existenz. Weitere Cast-Mitglieder sind unter anderem Charles Dance als Victors Vater, David Bradley als blinder alter Mann, der sich mit der Kreatur anfreundet und Mia Goth in einer Doppelrolle als Victors Mutter und Lady Elizabeth Harlander.

Von der Moviepilot-Community gab es für den neusten Frankenstein nach 821 Bewertungen eine 6,8 in der Gemeinschaftswertung. Andernorts kam der Film etwas besser weg. Etwa bei Rotten Tomatoes , wo es 85 Prozent von den Kritiker:innen und sogar 94 Prozent von den Zuschauer:innen gab. Manche munkeln sogar, Guillermo del Toro könnte bei den diesjährigen Academy Awards erneut Chancen auf einen Oscar haben. Die werden im März dieses Jahres verliehen.

