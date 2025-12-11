Auf Netflix streamt eine der besten Fantasy-Serien des 21. Jahrhunderts: Sie überrascht mit unglaublichen Bildern

Ein visuelles Feuerwerk, reihenweise gebrochene Herzen und sprachlose Fans – all das ist in der Wundertüte enthalten, die diese Netflix-Serie mitbringt.

Als bekannt wurde, mit welchem Ausgangsstoff diese Serie arbeiten würde, schossen weltweit die Augenbrauen von Gaming- und Fantasy-Fans in die Höhe. Skepsis, unfreiwilliges Husten, eventuell ein wenig Ärger. Doch das Team hinter der Adaption wischte jedes spöttische Grinsen und jeden Zweifel gekonnt weg.

Netflix’ Fantasy-Epos Arcane erweckt die Figuren und die Welt von League of Legends zum Leben. Als Spiele-Adaption hatte das Projekt ohnehin schon eine schwierige Ausgangslage. Daher ahnten bei Erscheinen des Projekts die wenigsten, was für unfassbare neue Standards die Serie in mehr als einem Bereich setzen sollte.

In Arcane bringt eine unfassbare Entdeckung die Ordnung der Welt durcheinander

Die Schwestern Vi und Powder gehen nicht gerade einem ehrlichen Tagwerk nach. Doch dort, wo sie herkommen, ist das auch kaum möglich. Sie leben in Zaun, der dunklen Unterwelt und dem hässlichen Spiegelbild der überirdisch liegenden Stadt Piltover. Während in Piltover eitel Sonnenschein und Wohlstand herrschen, trifft man auf den Straßen Zauns vor allem ausgemergelte, verarmte Schatten von Menschen.

Doch da fällt den Schwestern und ihrer Bande bei einem Raubzug in Piltover eine eigenartige Substanz in die Hände. Die Eigenschaften dieses Wunderstoffes sind ebenso mächtig wie gefährlich, so viel ist sicher. Und sie wäre in der Lage, das Schattendasein Zauns für immer zu beenden. Der ewig drohende Bürgerkrieg wird zur immer konkreteren Gefahr.



Während sich die Autoritäten auf beiden Seiten über weitere Schritte in diesem ewig währenden Konflikt streiten, bastelt die kleine Powder an ihren Erfindungen weiter. Vi sieht derweil mit an, wie ihr Ziehvater vergeblich versucht, die Gemüter abzukühlen. Und dann kommt es ausgerechnet durch Powder zu einem Zwischenfall, der alles auf grausame Weise verändern soll – und aus Powder die gefürchtete Jinx machen wird.

Arcane bei Netflix setzte in mehreren Punkten völlig neue Standards für Fantasyserien

Arcane ist nicht einfach nur irgendeine Videospielverfilmung. Arcane ist nicht einfach nur eine hübsch anzusehende Fantasy-Serie. Arcane wächst in jeder einzelnen Episode neu über sich hinaus. Arcane ist eine Serie, die den Goldstandard im Bereich Animationskunst, Storytelling und Charakterzeichnung neu definierte.

Aus der Mythologie von League of Legends wird in Arcane eine Geschichte, die Fans mit ihren liebevollen Details begeistert und Neueinsteiger problemlos in ihren Kosmos zieht. Ein bunter Teppich aus Handlungssträngen erzählt von so vielen berührenden und bitter realen Themen, dass es unmöglich sein sollte, ihnen allen gerecht zu werden. Doch es funktioniert. Nur schwarz oder weiß ist in dieser komplexen Welt nichts.

Die Figuren sind menschlich und perfekt geschrieben und wir können nicht anders, als bis zur letzten Sekunde jeder Episode mitzufiebern. Arcane spielt mit unseren Gefühlen und Prinzipien, als wäre nichts leichter. Und all das in Bildern und Action, die wir so noch nie zuvor sehen durften. Jede einzige Einstellung, jede Sekunde ist ein Meisterwerk der Animation. Dynamisch, kreativ, bahnbrechend.

Wer das noch nicht gesehen hat und ein Herz für einzigartige Fantasy hat, sollte dringend einen Blick auf Netflix’ Arcane werfen.