Auf Netflix versteckt sich ein brillanter deutscher Film: So lernt ihr, euch richtig zu streiten

Ist da wer streitsüchtig? Beim Debattieren fliegen keine Tassen, aber Worte. Wie das richtig geht, zeigt dieser Film von Sönke Wortmann bei Netflix.

Reden, nichts als Reden: Podiumsdiskussionen, Talkshows, Ansprachen – Begriffe, die die meisten von uns vermutlich gähnen lassen. Dabei ist die Rhetorik, die hinter diesen Dingen steckt, alles andere als langweilig. Wer das nicht glaubt, sollte dringend Contra von Sönke Wortmann bei Netflix gucken. Hier lernen wir, wie Debattieren richtig geht. Und das ganz ohne kaputtes Porzellan.

Darum geht's in Contra bei Netflix

Professor Richard Pohl (Christoph Maria Herbst) ist einer der gefürchtetsten Juradozenten an der renommierten Johann Wolfgang von Goethe Universität in Frankfurt. Die Vorwürfe wegen diskriminierender Äußerungen häufen sich bereits seit längerem.

Als er die Studentin Naima (Nilam Farooq) bei ihrem verspäteten Erscheinen in seiner Vorlesung mit rassistischen Äußerungen beleidigt, lässt sich eine Vorladung durch den Disziplinarausschuss auch nicht mehr mithilfe des Uni-Präsidenten abwenden.

Um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, soll Pohl die von ihm verbal angegriffene Naima auf den Debattierwettbewerb der Universitäten vorbereiten. Und auch Naima hat diesen Wettbewerb dringend nötig, um sich unter den elitären Juristen zu behaupten. Wohl oder übel müssen sich die beiden zusammenraufen, um ihre jeweiligen Rufe aufzupolieren. Oder sollte es am Ende gar um echte Werte gehen?

Die Macht der Worte: Contra bei Netflix huldigt der Rhetorik

Wer bisher geglaubt hat, Debattierclubs seien peinlich, sieht sich hier eines Besseren belehrt. "Die Rhetorik ist eine Kunst", erklärt Professor Pohl und schnell bemerken wir, dass das stimmt.

Sönke Wortmanns Filme sind für ihre starken Dialoge und einen gewitzten Schlagabtausch bekannt. Was bisher bereits lustig und unterhaltsam war, schwingt sich in Contra tatsächlich zur Kunst empor. Wie viel Psychologie hinter einem Satz, einer Haltung, einer wohl überlegten Pause steckt – all das kann man hier begeistert lernen.

Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst stehen sich in dieser Komödie nach der französischen Vorlage Die brillante Mademoiselle Neïla in nichts nach. Jede unerhörte Provokation von Pohls Seite wird von Naima clever gekontert. Während ihrer holprigen Zusammenarbeit steigen sie in der Achtung des jeweils anderen.

Das Spiel und die Geschichte lassen den beiden Darstellenden dabei genug Raum zur Komik, aber auch für ernste Momente. Ein Duett, das sich hervorragend ergänzt und dessen diebische Spielfreude sich bei jedem Schlagabtausch aufs Publikum überträgt.

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Diese fantastische Komödie bei Netflix trumpft mit den besten Wortgefechten auf

Ein Film, der es in sich hat. Besonders schön zu sehen ist, wie es nach einer anfänglichen Feindschaft immer mehr menschelt. Für ihre Darstellung der Naima wurde Nilam Farooq 2021 mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Zurecht. Da lässt sich nicht gegen argumentieren.

Contra könnt ihr aktuell bei Netflix im Abo streamen.